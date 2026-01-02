고려대의료원 "내실 다지고 체질 강화해 새로운 100년 준비"

기사입력 2026-01-02 18:21


[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)이 2일 오전 8시 고려대 메디사이언스파크 동화바이오관 7층 승명호홀에서 각 기관장 및 보직자와 함께 신년하례식을 거행했다.

신년하례식에는 윤을식 의무부총장, 편성범 의과대학장, 한승범 안암병원장, 민병욱 구로병원장, 서동훈 안산병원장을 비롯한 각 기관장 및 주요 보직자 등 80여 명이 참석해 고려대의료원의 새로운 발전을 다짐했다.

윤을식 의무부총장은 "지난해 고대의료원은 구성원 모두의 노력으로 여러 도전을 극복하며 뜻깊은 성취를 이뤘다"며, 특히, "동탄2 신도시 제4고대병원 건립 확정, 정몽구 미래의학관 개관, 트리플 연구중심병원 체계 구축, 국내 첫 ACGME(Accreditation Council for Graduate Medical Education) 국제 허브 지정 등을 통해 의료원의 잠재력을 현실로 바꾼 한 해였다"라고 평가했다.

윤 의무부총장은 이어 "2026년은 의료원의 내실을 다지고 성장의 체질을 강화해 변화에 흔들리지 않는 강한 시스템으로 새로운 100년을 준비하겠다"고 포부를 밝히며, "견고한 기반 위에서 새로운 도약을 준비하고 시대가 요구하는 '좋은 병원'의 새로운 기준을 만들어 가겠다"고 말했다.

의과대학장과 안암·구로·안산병원장도 신년사를 통해 을사년의 포부를 밝혔다.

편성범 의과대학장은 "지난해는 의과대학생들의 복귀로 캠퍼스가 다시 활기를 되찾고, 정릉 메디사이언스 파크 정몽구 미래의학관 개관 및 의사과학자 양성사업단(KU-MSTP) 출범을 통해 교육·연구의 융합 플랫폼을 공고히 한 해"라고 말했다. 이어 "올해는 통합 6년제 의학과(M6) 체제 전환과 교육과정 개편에 박차를 가해, 다가올 2028년 의대 개교 100주년을 앞두고 세계적 수준의 '연구중심 의과대학'이자 글로벌 의과학자를 양성하는 요람으로 힘차게 도약하겠다"고 밝혔다.

한승범 안암병원장은 "2026년은 안암병원이 스마트병원으로의 도약을 본격화하는 한 해가 될 것이다"며 "중증환자의 고난도 치료라는 상급종합병원의 본연의 역할을 더욱 강화하는 동시에 AI와 디지털 기술을 진료 현장 전반에 접목해 환자 안전과 의료진 업무 효율을 높여 나가겠다"고 강조했다. 이어 "외래, 병동, 응급의료센터 전반에 걸쳐 스마트 진료 환경을 구축하고, 중증치료 인프라 확충과 로봇수술 역량 강화를 통해 치료의 정확도와 안전성을 높이겠다"며 "기술의 발전이 환자를 위한 변화로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

민병욱 구로병원장은 "2026년은 고려대학교 구로병원이 대한민국 의료의 지형을 바꾸는 '대변혁의 원년'으로 기억될 것"이라며 "올봄 첫 삽을 뜨게 될 '새 암병원'에는 중환자실과 권역응급의료센터, 수술실 등 중증환자 치료 인프라를 대폭 확충함으로써 촌각을 다투는 생명의 최전선을 더욱 굳건히 지켜나갈 것이다. 더불어 2009년 선도적으로 도입해 축적해 온 다학제 진료 경험과 최첨단 인프라를 바탕으로 '환자 맞춤형 정밀 암 치료'를 실현하고, 쾌적한 환경을 조성함으로써 환자들에게 가장 따뜻하고 정밀한 치유의 공간으로 거듭날 것으로 기대된다. 이로써 고려대학교 구로병원은 서울 서남권을 넘어 대한민국 의료의 심장으로 우뚝 설 것"이라고 포부를 밝혔다.

서동훈 안산병원장은 "올해는 그동안 멈추었던 안산병원의 마스터플랜을 재가동하는 새로운 도약의 해"라고 강조하며 "신관 건물 부지 매입, 중환자실 및 수술실 확장, 첨단 장비의 확충뿐만 아니라 중증·필수의료 역량 강화를 중심으로 중장기 발전 방향을 정립하고 교육동 증축과 신관 건립으로 이어지는 안산병원 마스터플랜을 단계적으로 구체화해 나가겠다"고 밝혔다. 이어 "모든 변화의 중심에는 지역과 환자 곁에 가장 가까운 '철저한 지역 중심 병원'이라는 정체성이 있을 것"이라며 "환자에게 지금 가장 필요한 의료가 무엇인지 함께 고민하며 병원의 새로운 도약을 분명한 방향성 아래 이끌어 가겠다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


고려대 윤을식 의무부총장이 2026년 신년하례식에서 신년사를 낭독하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.