새해 첫날 화재로 40명 숨진 술집 업주의 정체…과거 매춘·납치 등 연루

기사입력 2026-01-05 14:53


새해 첫날 화재로 40명 숨진 술집 업주의 정체…과거 매춘·납치 등 연루
사진출처=유튜브

[스포츠조선 장종호 기자] 새해 첫날 40명이 숨지고 119명이 부상을 입은 스위스 리조트 바의 업주가 과거 사기, 납치, 감금 혐의로 수감된 전력이 있는 인물이라는 사실이 드러났다.

르 파르지앵, 데일리메일 등 외신들에 따르면 1일(이하 현지시각) 새벽 1시 30분쯤 세계적인 스키 휴양지로 꼽히는 스위스 발레주 크랑 몽타나의 술집 '르 콘스텔라시옹'에서 화재가 발생, 40명이 숨지고 119명이 부상을 당했다.

이날 불은 샴페인에 달린 폭죽 또는 양초의 불꽃이 술집 천장에 붙으면서 시작된 것으로 추정된다. 불은 순식간에 번졌고 대피로가 좁아 인명 피해가 컸던 것으로 전해진다.

이런 가운데 해당 술집의 주인은 과거 사기, 납치, 감금 혐의로 수감된 전력이 있는 프랑스 국적의 자크 모레티(60대)로 알려졌다.

그는 지난 2005년 프랑스 사부아 지역에서 납치 사건에 연루돼 수감된 바 있으며, 매춘 알선과 사기 사건에도 연루됐던 것으로 전해졌다.

모레티와 그의 아내 제시카 모레티(40대)는 지난 5일 스위스 검찰의 조사를 받았으며, 불구속 상태에서 수사에 협조하고 있다. 스위스 검찰은 '과실에 의한 방화'와 '과실치사' 혐의 적용 가능성을 열어두고 있다.

스위스 검찰은 "샴페인 병에 꽂힌 불꽃이 천장과 너무 가까워 급속히 화재가 확산된 것으로 보인다"고 밝혔다.

이에 대해 모레티는 "모든 안전 규정을 준수했다"고 주장했지만, 지난 10년간 단 3차례만 안전 점검을 받았던 것으로 드러났다. 현지 화재 예방 규정은 '공공에 개방된 건물이나 특별 위험이 있는 건물은 매년 점검을 받아야 한다'고 명시하고 있다. 모레티는 크랑-몬타나에서 세 곳의 사업체를 운영 중이며, 화재 당시 현장에는 없었지만 아내가 팔에 화상을 입었다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


자크 모레티  사진출처=인스타그램

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.