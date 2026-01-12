"젊은층도 자연스럽게 즐기는 흑삼"…CJ웰케어, '블랙레몬스틱' 선보여

CJ웰케어가 흑삼에 레몬을 더해 맛과 섭취 편의성을 강화한 신제품 '블랙레몬스틱'을 선보였다.
'블랙레몬스틱'은 흑삼에 레몬을 더해 쓴맛과 섭취 방식에 대한 부담을 완화한 제품이다. 최근 레몬즙, 레몬올리브즙 등 레몬 기반 제품의 일상 섭취 트렌드에 착안해 스페인산 유기농 레몬을 더했다.
제품은 스틱형으로 제작돼 휴대와 섭취가 간편하며, 물이나 따뜻한 물에 타 차(茶) 형태로도 즐길 수 있다. 일상 활용도가 높아져 삼 제품에 익숙하지 않은 젊은 소비자들도 보다 편안하게 즐길 수 있다.
흑삼 원료로는 CJ웰케어가 특허를 보유한 '구증구포' 공법의 흑삼 농축액을 사용했다. 국내산 수삼을 총 45일간 9번 찌고 9번 말리는 과정을 거쳐 진세노사이드의 총 함량을 높였으며, 흡수가 용이한 저분자 진세노사이드를 함유한 것이 특징이다. 인체적용시험 결과, CJ흑삼 농축액은 자사 홍삼 농축액 대비 진세노사이드 흡수량이 최대 120% 높고, 흡수 시간은 1시간 단축된 것으로 확인됐다.
CJ웰케어 관계자는 "블랙레몬스틱은 맛과 건강을 함께 고려하는 최근 소비 트렌드에 맞춰, 쓴맛을 줄여 특정 시기나 연령대에 국한되지 않고 다양한 기호를 가진 젊은층도 일상 속 컨디션 관리 차원에서 자연스럽게 즐길 수 있도록 기획한 제품"이라며 "시장 내에서 흑삼의 가치를 확장하고, 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 제품 라인업을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com