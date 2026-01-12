대한당뇨병학회 신임 회장에 김철희 교수…"세계적 학회로 도약 최선"

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대 부천병원 내분비대사내과 김철희 교수가 '대한당뇨병학회 신임 회장'에 취임했다고 12일 밝혔다. 임기는 2026년 1월부터 12월까지 1년간이다.
대한당뇨병학회는 1968년 창립 이래 4000여 명의 회원이 활동하는 국내 최대 규모의 당뇨병 전문 학술단체로, 당뇨병의 예방·진단·치료에 대한 연구와 교육을 통해 국민 건강 증진을 선도하며 세계적인 학회로 도약하기 위해 노력하고 있다.
김철희 신임 회장은 지난 20여 년간 대한당뇨병학회의 학술위원, 연구위원, 간행위원으로서 왕성하게 활동해 왔으며, 영문학회지 'Diabetes & Metabolism Journal'의 발간에 참여해 학회 발전에 기여했다. 2016~2017년에는 대한당뇨병학회 감사를, 2022~2023년에는 (재)당뇨병학연구재단 이사를 역임한 바 있다.
김철희 회장은 "전 세계적으로 고령화와 비만 증가로 당뇨병의 유병률이 급격히 증가하며 보건·사회·경제적으로 큰 문제가 대두되고 있고, 최근 대내외적 의료환경도 급변하고 있어 무거운 책임감을 느낀다. 앞으로 이사장님과 이사진을 비롯한 학회 임원, 회원들과 협력해 '당뇨병으로부터 자유로운 세상 선도', '당뇨병 연구와 치료에 글로벌 표준 제시'라는 학회의 미션·비전 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com