주 6회 고강도 운동 20대 여성, 생리 중단…"여성호르몬 수치 50대 수준"

기사입력 2026-01-12 14:00


자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 주 6회 고강도 운동을 한 중국의 20대 여성이 생리가 중단됐다고 호소했다.

중국 매체 시티익스프레스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 저장성에 거주하는 23세 여성 A는 최근 SNS에 병원 검진 결과 여성호르몬 수치가 50대 수준으로 떨어진 것으로 나타났다고 주장했다.

이로 인해 생리가 중단됐다는 그녀는 주 6회, 한 번에 70분씩 강도 높은 운동을 한 게 원인이라는 의료진의 말을 들었다고 밝혔다.

의료진은 "신장 기능 저하 증상이 뚜렷하다"며 운동을 중단할 것을 권고했다.

A는 과거 폭식으로 체중이 65㎏까지 늘어 최근 운동에 집착하게 되면서 체중을 줄였다.

그러나 운동량이 늘어난 뒤 생리량이 점차 줄었고, 마지막 생리는 단 1시간만 지속됐다는 게 그녀의 주장이다.

그녀는 "예전에 몸이 아파 운동을 한 달간 쉬었을 때는 생리가 규칙적이었는데, 지금은 운동 과다로 내분비 장애가 생겼다. 불면증도 겪고 있다"고 했다.

한 산부인과 전문의는 "이 여성의 문제는 '운동 연관 무월경(Exercise Associated Amenorrhea)'으로, 에너지 섭취가 부족한 상태에서 소비가 지나치게 많을 때 발생한다"고 설명했다.


그러면서 "몸이 에너지 위기를 느끼면 생존을 위해 생식 기능을 일시적으로 중단한다"며 "뇌의 성선자극호르몬 분비가 줄어 여성 호르몬 수치가 낮아지고 배란이 중단돼 생리가 지연되거나 멈춘다"고 말했다.

이어 "운동 강도를 조절하고 에너지 균형을 맞추면 회복될 수 있다"고 덧붙였다.

또한 여성의 체지방률은 정상적인 생리를 위해 최소 17% 이상이어야 하며, 32% 이상으로 지나치게 높아도 호르몬 불균형으로 생리 이상을 초래할 수 있다고 설명했다.

다른 전문의 역시 "짧은 기간에 15㎏ 이상 체중을 감량하면 무월경이 발생할 가능성이 높다"면서 "여성 호르몬이 함유된 건강보조제를 의사 상담 없이 복용하면 유방암 위험을 높일 수 있다"고 경고했다.

네티즌들은 "역시 과유불급이다", "건강을 위한 운동이 해가 되다니…", "아직 젊어서 운동을 줄이면 다시 건강을 회복할 것" 등의 글을 남기고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

