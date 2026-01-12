한국타이어, 사랑의열매 '희망2026나눔캠페인' 성금 쾌척

사랑의열매 희망2026 나눔캠페인 성금 전달식. 한국타이어 제공

한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업인 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 병오년 새해를 맞아 '희망2026 나눔캠페인' 성금을 전달했다.

한국타이어는 지난 8일 충청남도 금산군청에서 오상현 한국타이어 금산공장장과 박범인 금산군수, 유병설 충남사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석한 가운데 금산군 관내 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 지원하고자 '이웃 사랑 성금 1억6000만원'을 쾌척했다. 이번 성금은 관내 저소득 및 취약계층 가정,사회복지시설 등에 전달되어 도움이 필요한 이웃을 위해 사용될 예정이다.

서의돈 한국타이어 안전생산기술본부장은 "나눔을 통해 이웃을 돕고 지역사회와 상생을 실천하는 것이 기업의 사회적 역할이며, 앞으로도 지역사회와의 긴밀한 소통을 바탕으로, 도움의 손길이 필요한 이웃을 발굴하고 지원함으로써 복지 사각지대 해소에 적극 기여할 방침"이라고 말했다.

한편,한국타이어는 '사회가 건강해야 기업이 건실하게 성장할 수 있다'라는 기업 철학을 바탕으로 수혜자 중심 나눔을 지속 실천하며 조현범 그룹 회장의 ESG 경영 철학을 확산시키고 있다. 매년 사회복지시설과 주민공동시설 현대화 지원 사업을 포함해 사랑의 키트 전달, 김장봉사, 지역 축제 후원 등을 이어나가며 기업의 사회적 가치를 지속 높여나가고 있다.

한국타이어는 올해에도 지역사회 기관과 긴밀한 소통과 유기적인 협력을 기반으로 회사의 도움을 필요로 하는 지역사회 내 소외계층 발굴과 지원에 앞장서며 기업의 사회적 책임을 적극 이행한다는 계획이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

