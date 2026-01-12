고려대 안암병원, '급성기 정신질환자 집중치료병원' 지정

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 안암병원(원장 한승범)이 급성기 정신질환자 집중치료병원으로 지정됐다. 이번 선정으로 고려대 안암병원은 자·타해 위험이 있거나, 응급입원 대상자 등 급성기 정신질환자에게 적기에 집중치료를 제공하는 중추 의료기관으로서 역할을 수행하게 된다.

보건복지부는 급성기 정신질환자 치료의 전문성과 안전성을 높이기 위해 인력·시설 기준을 강화한 병원급 의료기관을 '집중치료병원'으로 지정하고, 관련 제도를 내년부터 본격 시행한다. 이번 제도는 그간 추진해 온 급성기 치료 활성화 시범사업을 본사업으로 전환하는 취지로, 법적 근거 마련과 강화된 인력·시설 기준, '급성기 정신질환 집중치료실 입원료' 신설 등 보상체계 개선을 포함한다.

고려대 안암병원은 집중치료실 병상의 일부를 응급입원용으로 운영하고, 퇴원 후에도 치료 연속성을 유지할 수 있도록 퇴원계획 수립과 방문·전화상담 등을 제공할 계획이다. 이를 통해 정신응급 초기 대응부터 집중치료, 퇴원 후 지속치료까지 이어지는 통합 치료체계를 구축할 예정이다.

한승범 병원장은 "급성기 정신질환자 집중치료병원 지정을 통해 위기 상황에 놓인 환자들이 제때 적절한 치료를 받고, 일상으로 복귀할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 환자와 가족이 신뢰하고 선택할 수 있는 치료 환경을 조성하기 위해 치료 인프라 고도화에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 고려대 안암병원은 이번 지정을 계기로 급성기 정신질환 치료의 표준을 선도하는 상급종합병원으로서 공공성과 전문성을 강화해 나갈 예정이다.
