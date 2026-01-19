티웨이항공, 지역공항 국제선 할인 프로모션 '우리 동네 특가' 선보여
티웨이항공이 2월 1일까지 부산·대구·청주·제주발 '우리 동네 특가' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다. '우리 동네 특가' 프로모션은 홈페이지와 모바일 앱, 웹에서 부산·대구·청주·제주에서 출발하는 국제선을 대상으로 진행되며 탑승 기간(노선별 상이)은 1월 19일부터 10월 24일까지다.
티웨이항공에 따르면 우선 선착순 한정 초특가 운임 프로모션의 경우 유류할증료와 공항세를 포함한 1인 편도 총액 기준 청주-다낭 10만 1300원부터, 제주-싱가포르 13만 4300원부터, 부산-삿포로 10만 9600원부터, 부산-나트랑 11만 1300원부터, 대구-방콕 11만 1300원부터, 대구-나트랑·다낭 11만 1300원부터 판매한다.
초특가를 놓쳤더라도 할인 코드 'FLYJAN '를 입력하면 한국 출발편 예약 시 노선별 편도 및 왕복 항공권 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있고, 노선에 따라 최대 2만원 특별 할인 쿠폰도 다운받을 수 있다.
티웨이항공은 △대구 △부산 △청주 △제주에서 출발하는 다양한 국제선 노선을 운항 중이며, 국제선 네트워크를 지속 확장해 지역 고객들에게 더 많은 선택지와 편리한 스케줄을 제공할 계획이다.
티웨이항공 관계자는 "동남아와 일본 등 2026년 해외여행을 계획하시는 분을 위해 프로모션을 기획하게 됐다"며 "안전 운항을 최우선으로 지방 공항 활성화에 기여하고 지역민들의 편의 증진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
