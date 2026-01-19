파라다이스, 에릭 프라스 셰프 초청 갈라 디너 진행

기사입력 2026-01-19 12:35


파라다이스, 에릭 프라스 셰프 초청 갈라 디너 진행
◇에릭 프라스 셰프

파라다이스가 프랑스 출신의 에릭 프라스 셰프를 초청해 갈라 디너를 진행한다고 19일 밝혔다. 갈라 디너는 파라다이스시티의 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소 내 파인다이닝 레스토랑 '새라새(SERAS?)'에서 2월 7일 열린다.

에릭 프라스 셰프는 지난 2004년 프랑스에서 '최고 장인상(Meilleur Ouvrierde France, MOF)'을 수상한 미식 거장이다. 에릭 프라스 셰프가 프랑스 부르고뉴 지방 샤니에서 운영하고 있는 레스토랑 '메종 라믈루아즈(Maison Lameloise)'는 2007년 이후 글로벌 미식 가이드 미쉐린 3스타 등급을 유지하고 있으며, 중국 상하이에서 운영 중인 분점도 2020년에 미쉐린 1스타를 획득한 바 있다. 에릭 프라스 셰프의 대표 메뉴로는 퍼프 페이스트리에 감싼 달팽이 요리와 샤니 스타일 비둘기 요리, 쉬젯식 크레프 디저트 등이 있다.

새라새 갈라 디너 코스는 달팽이와 문어를 곁들인 애피타이저 토스트를 시작으로 랑구스틴을 바삭하게 튀긴 라이스 퍼프 요리, 황새치 및 성게 소스를 곁들인 사바용, 관자와 흑트러플, 소고기 필레 등으로 구성됐다. 디저트로는 발로나 초콜릿&까시스와 미니 디저트 3종을 선보인다. 샴페인과 화이트 와인, 레드 와인, 디저트 와인 등 4종의 와인 페어링도 제공한다.

아트파라디소는 에릭 프라스 셰프의 갈라 디너를 기념해 편안한 미식 여행을 즐길 수 있는 객실 패키지도 운영한다. '에릭 프라스 갈라 디너 & 스테이' 패키지를 이용하면 갈라 디너 성인 2인, 레이트 체크아웃 서비스, 수영장 및 사우나, 고품격 스파 씨메르 이용, 발렛 주차 등 혜택을 누릴 수 있다.

파라다이스시티 관계자는 "식음료 콘텐츠를 한 단계 격상시킬 수 있도록 식음 문화 발전을 위한 활동과 노력을 계속해서 이어 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"시동만 켰다"던 임성근, 판결문 보니 '200m 직접 운전' 드러났다

2.

신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리사'라고 반대 당해"

3.

연봉 1억원 넘는 대기업 부장, 아내 몰래 돌싱 카페서 불륜..이준혁 "패주고 싶다" 분노

4.

[일문일답] '이사통' 홍자매 작가 "김선호, 상상 이상 완벽..고윤정에 확신"

5.

배우 양소룡 사망, 뒤늦게 전해진 비보..향년 77세

연예 많이본뉴스
1.

"시동만 켰다"던 임성근, 판결문 보니 '200m 직접 운전' 드러났다

2.

신부측 하객 0명..'흑백2' 후덕죽 셰프, 충격적 결혼식 사진 "'요리사'라고 반대 당해"

3.

연봉 1억원 넘는 대기업 부장, 아내 몰래 돌싱 카페서 불륜..이준혁 "패주고 싶다" 분노

4.

[일문일답] '이사통' 홍자매 작가 "김선호, 상상 이상 완벽..고윤정에 확신"

5.

배우 양소룡 사망, 뒤늦게 전해진 비보..향년 77세

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 초황당 부상, 1초도 안 뛰고 5개월 OUT→ 애틀란타 300억 날렸다

2.

선수들은 피가 마르는데, 신임 감독은 잔인하게 웃고있다? "캠프에서 열심히 할 게 벌써 눈에 보이네"

3.

이대호가 극찬한 재능 → 차세대 유격수 정조준…19세 청춘의 꿈이 영근다 [인터뷰]

4.

"축하해,차 한잔해. 설탕은 빼고" 홀란 지운 맨유 센터백 '얼굴 보고 말해!' 초대→'맨유 레전드' 전격 수락

5.

'이럴수가' 수술 김하성 WBC 낙마, 송성문도 어렵다…류지현호 초대형 악재, 대책은 있나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.