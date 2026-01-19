한화호텔앤드리조트, 2026 월간 플라자 한정 판매 인기…"2월까지 마감, 3월 공개"

한화호텔앤드리조트의 더 플라자가 새해를 맞아 호캉스 패키지 '2026 월간 플라자'를 한정 판매한다고 19일 밝혔다.
2026 월간 플라자 패키지는 디럭스 객실 1박, P컬렉션(P-Collection) 룸 스프레이 50ml, 월별 특별 혜택으로 구성된다. 1월 구매 고객에게는 클럽라운지 2인 특전이 제공된다. 더 플라자 클럽라운지는 도심 전경을 내려다보며 조식과 각종 주류, 다과를 무제한 즐길 수 있다. 2월 예약 고객에게는 디럭스 객실을 프리미어 스위트 객실로 무료 업그레이드해 준다.
◇2026 월간 플라자 룸 서비스
지난 16일 공개한 3, 4월 혜택은 각각 더라운지 브런치 세트와 룸서비스다. 룸서비스는 와인 1병(울프 블라스 빌야라 쉬라즈 750ml), 과일 플레이트, 마카롱 2개로 구성했다. 패키지 고객은 더 플라자 피트니스 클럽과 수영장도 무료로 이용 가능하다. 월간 플라자 패키지 투숙 기간은 6월 30일까지다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 "월간 플라자는 30객실만 판매하는 한정 상품으로 2월까지 예약이 마감됐다"며 "3월에 공개할 5, 6월 특별 혜택에도 많은 관심 바란다"고 말했다.