기사입력 2026-01-19 12:42


G마켓, 인플루언서 공동구매 라방 '팬덤라이브' 선보여

G마켓이 인플루언서의 팬덤을 기반으로 한 공동구매 라이브방송 프로그램 '팬덤라이브'를 선보인다.

19일 G마켓에 따르면 팬덤라이브는 '팬에게 덤으로 주는 라이브'라는 의미를 담은 서비스로, 인플루언서가 직접 참여해 상품을 소개하고 팬들과 실시간으로 소통하며 공동구매를 진행하는 게 특징이다. 인플루언서는 'G메이트'로 활동하며, 자신만의 콘텐츠와 팬덤을 기반으로 파격적인 가격혜택 등을 선보일 수 있다.

G메이트로 등록한 인플루언서는 G마켓 내 개인 채널을 개설하고, 1인 방송 포맷의 라이브 및 숏폼 콘텐츠를 직접 제작하며 크리에이터로 활동하게 된다. G마켓의 초특가 상품을 직접 선택해 G마켓과 개인 SNS 채널을 통해 홍보하고, 콘텐츠 활동을 통한 수익 창출도 가능하다. 라이브 및 숏폼 콘텐츠의 제작 및 노출은 G마켓의 자체 라이브방송 채널인 'G라이브'에서 지원한다.

팬덤라이브에 소개된 상품은 방송 당일 24시간 동안 특가 판매하며, 라이브 구매고객 및 해당 인플루언서의 팔로워(팬덤)에게는 추가 혜택을 제공한다. 라이브에 앞서 인플루언서의 SNS 채널을 통해 예고 콘텐츠를 공개해 팬들과의 사전 소통도 강화할 예정이다.

G마켓은 3월 팬덤라이브 정식 런칭에 앞서 1월 19일부터 23일까지 5일 간 시범운영 형태의 '팬덤라이브 위크'를 진행한다. 켈리맘, 은수네, 대수부부 등 총 20여명의 인플루언서가 첫 번째 'G메이트'로 활약할 예정이다. 특가에 선보일 브랜드는 VT, 메디필, 원더브라, 코코도르 등이다.

G마켓 관계자는 "팬덤라이브는 단순한 상품 판매를 넘어, 크리에이터와 고객이 소통하며 즐겁게 쇼핑할 수 있는 커뮤니티형 커머스를 지향한다"며 "G메이트와 함께 고객에게 실질적인 혜택과 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

