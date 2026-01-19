한화사이언스챌린지 수상자 10명 해외탐방 프로그램 성료…율리히 연구소 등 독일 연구기관 방문

'한화사이언스챌린지(Hanwha Science Challenge) 2025' 수상자 10명이 지난 11~18일 독일의 유수 연구기관을 방문하며 해외 탐방 프로그램을 마쳤다.
김승연 한화그룹 회장이 2011년 "젊은 노벨상 수상자를 양성하자"고 제안하면서 시작된 한화사이언스챌린지는 국내 최고 수준의 고등학생 대상 과학 경진대회다. 지난 14년간 약 1.8만 명의 고등학생이 참여하며 과학문화 저변 확대와 대한민국 미래 과학인재 발굴에 기여해왔다. 2025년 대회에서는 성주여고 '춤추는 소나무' 팀이 '소나무 재선충 유인 트랩의 문제점 및 한계점을 보완한 고효율 유인 트랩' 연구로 대상을 수상했다.
이번 해외 탐방에는 2025년도 은상 이상 수상 5개 팀, 총 10명이 참여했으며, 대회 주제인 'Saving the Earth'와 연계된 탐방 프로그램 속에서 미래 과학인재로 성장할 수 있는 다양한 경험을 쌓았다.
해외 탐방에 참여한 학생들은 단일 연구기관 기준 세계 최대 규모의 연구소인 율리히 연구소 방문을 시작으로, 막스플랑크 고분자 연구소, 다름슈타트 공과대학교, 베를린 공과대학교, 프라운호퍼 광통신 연구소, 포츠담 천체물리학 연구소를 방문하며 글로벌 연구 현장과 학습 환경을 폭넓게 체험했다.
율리히 연구소에서는 지속 가능한 에너지 시스템 개발을 위한 태양광 발전, 수소 기술, 생명과학, 환경연구 등 다양한 연구 사례를 확인했다. 성주여고 노윤아 학생은 "세계적 연구 현장을 직접 보며 지속 가능한 미래를 위해 연구원들이 얼마나 치열하게 고민하고 노력하는지 생생하게 느낄 수 있었다"고 소감을 밝혔다.
노벨상 사관학교로 불리는 막스플랑크 협회의 산하 기관인 막스플랑크 고분자 연구소에서는 세계적 수준의 신소재 연구를 접했다. 부산과학고 이예주 학생은 "이름만 알고 있던 세계적 연구소를 직접 방문해 연구 현장의 분위기와 연구 문화를 체감하며, 과학이 발전하는 현장은 어떤 모습인지 생생하게 체험할 수 있는 시간이었다"고 말했다.
다름슈타트 공과대학교와 베를린 공과대학교에서는 산업 AI, 금속 적층제조 기술, 신재생에너지 전공 석·박사 과정 학생들과의 학업 및 진로 멘토링도 이어져 참가 학생들에게 진로에 대한 이해를 넓히는 의미 있는 시간이 제공됐다.
한편 '한화사이언스챌린지 2026'은 '지속 가능한 내일을 위한 창의적 아이디어'를 주제로 3월부터 대회 홈페이지에서 서류 접수가 시작된다.