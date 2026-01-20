여기어때·여기어때투어, 중국 장가계 공항 VIP 라운지 운영

여기어때·여기어때투어, 중국 장가계 공항 VIP 라운지 운영

여기어때와 여기어때투어가 중국 장가계 공항에 VIP 라운지를 운영, 고객 대상 서비스 품질 강화에 나선다고 20일 밝혔다. 장가계 패키지여행을 이용하는 여기어때 고객들이 여행의 피로를 최소화할 수 있다.

여기어때의 VIP 라운지는 장가계 공항 출국장 내에 설치됐다. 최대 40명 이상의 단체 인원도 수용 가능한 공간으로, 이용객은 쾌적한 별도의 공간에서 각종 다과 및 음료 등을 이용할 수 있다. 체크인 수속부터 출국까지 여기어때 전용 서비스도 편리하게 진행할 수 있다. 라운지에 마련된 전용 체크인 카운터에서 바로 수속이 가능하며, 탑승구까지 전용 출국 심사대를 통해 줄 서지 않고 바로 이동할 수 있다.

여기어때는 공항 출국 과정 이외에도 장가계 패키지 서비스 전반에 걸쳐 만족도를 높이기 위해 장가계 서비스센터를 새롭게 오픈했다. 서비스센터는 고객들이 이용하는 식당, 교통, 숙소 등 현지 인프라를 점검하는 역할을 담당한다. 여행 중 발생할 수 있는 응급상황에 대한 처리도 서비스센터에서 빠르게 처리할 수 있다. 여기어때 서비스센터는 장가계 중심부에 위치한 베스트웨스턴 그랜드호텔에 있다.

진현욱 여기어때 패키지사업팀장은 "장가계 VIP 라운지는 여기어때 패키지 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있는 공간"이라며 "고객이 편안한 여행을 경험할 수 있도록 출발부터 도착까지 전 과정에 걸쳐 다양한 방안을 마련하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



