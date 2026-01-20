신일전자, 2026년 신년회 개최...'런 & 원 드림 2026' 비전 선포

◇2026년 신일 신년회에 참석한 (왼쪽 세번째부터) 김영 회장, 배우 정경호, 정윤석 대표이사

신일전자가 최근 라마다 서울 신도림 호텔에서 2026년 신년회를 개최했다고 20일 밝혔다. 지난 1월 16일 진행된 신년회에는 200여 명의 임직원 및 파트너사 직원이 함께 했다.

신일은 신년회에서 '런 & 원 드림(RUN & ONE DREAM)'을 슬로건으로 제시하며, 붉은 말의 해가 상징하는 역동성과 진취적 에너지를 바탕으로 단일한 목표와 공동의 비전을 향해 함께 나아가자는 강조했다. 2026년 정책발표를 통해 영업·마케팅·홍보·상품·디자인·서비스 등 각 부문별 중점 추진 계획을 밝히고, 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 전략과 실행력 강화를 통해 도약하겠다는 의지도 밝혔다. 김영 회장은 "국내외 경영 환경의 불확실성이 지속되는 가운데, 하나의 목표와 비전 아래 힘을 모아야 할 때"라며, "굳건한 실행력을 바탕으로 지속 가능한 성장을 만들어가자"고 말했다. 신년회에서는 지난해 의미있는 성과를 만들기 위해 협력한 파트너사의 노력과 결실을 함께 축하하고 격려하기 위한 시간도 마련됐다. 우수 파트너사 시상을 통해 공로를 치하하고 사기를 진작하는 한편, 향후 더 큰 도약을 위한 의지를 다졌고, 신일 브랜드 모델인 배우 정경호도 참석해 퀴즈 이벤트와 럭키드로우, 기념 촬영 등을 진행하며 현장 분위기를 끌어올렸다.

신일은 올해 제품의 기능 확장과 디자인 완성도를 강화하는 동시에 카테고리를 확대하고, 브랜드와 소비자 간 접점을 확대하기 위한 타깃별 맞춤 홍보 마케팅 전략을 전개해 나갈 계획이다. 서비스 부문에서는 보다 효율적인 고객 응대를 위해 시스템을 고도화를 추진하고, 서비스 품질과 만족도도 높인다는 방침이다.


