"편하게 즐긴다" 롯데관광개발, 코카서스 3국 직항 전세기 패키지 선보여

기사입력 2026-01-20 18:13


◇조지아 구다우리 파노라마 전망대. 사진제공=롯데관광개발

롯데관광개발이 코카서스 3국(조지아·아제르바이잔·아르메니아)으로 떠나는 직항 전세기 패키지를 출시했다고 20일 밝혔다.

코카서스는 동유럽과 서아시아의 경계에 위치한 지역으로, 이국적인 분위기와 풍경이 입소문을 타며 최근 여행객들 사이에서 주목 받고 있다. 그러나 정기 항공편이 없어 국내 여행객의 접근성이 쉽지 않았던 게 사실이다.

롯데관광개발에 따르면 코카서스 3국 저세기 패키지는 인천에서 조지아 트빌리시까지 약 9시간 30분 소요되는 대한항공 직항 전세기를 이용해 이동 편의성을 크게 높였다. 귀국편은 아르메니아 예레반에서 출발한다. 여행 일정은 7박 9일로, 출발일은 5월 20일과 27일, 6월 3일, 10일, 17일 등 총 5회다. 가격은 1인 669만원(각종 세금 포함)이다.

코카서스 지역의 5~6월 평균 기온은 20~25도로 하이킹과 관광을 즐기기에 최적의 날씨다. 일정에는 '코카서스의 알프스'로 불리는 카즈베기 하이킹과 유네스코 자연유산인 주상절리 아자트 계곡 트레킹도 포함됐다.

카즈베기에서는 산 속 한가운데 위치한 '카즈베기 룸스호텔'에서 1박을 진행하며, 이 외 전 일정도 특급호텔에서 숙박한다. 조지아 와이너리에서의 와인 시음, 아르메니아 최고 브랜디 회사의 꼬냑 시음 등 현지 문화를 체험할 수 있는 다양한 프로그램도 마련했다.

임병인 롯데관광개발 유럽 사업부장은 "코카서스 3국은 작년 전세기 8항차(540석)가 전석 완판될만큼 여행객들의 관심이 높은 지역"이라며 "숨겨진 여행지를 넘어 인생 여행지로 자리잡고 있는만큼 장엄한 자연과 고대 문명을 온전히 경험할 수 있는 일정으로 구성했다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

