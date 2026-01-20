'프로필 뚝딱' 컬리, AI 스튜디오 서비스 제공 "신규 이용자 유입·재방문 기대"

기사입력 2026-01-20 18:27


'프로필 뚝딱' 컬리, AI 스튜디오 서비스 제공 "신규 이용자 유입·재…

컬리가 인공지능(AI) 이미지 생성 서비스 'AI 스튜디오'를 운영하고 있다고 20일 밝혔다. AI 스튜디오는 지난 달 중순 기획자, 엔지니어, 디자이너, 마케터 등 컬리 사내 구성원들이 사이드 프로젝트로 시작해 이달 12일 오픈했다. AI 스튜디오는 사진을 업로드하면 인형, 영화배우, 옛날 캠, 한복 등 다양한 테마의 프로필 사진을 만들어 주는 서비스로, 컬리 앱을 통해 이용할 수 있다.

컬리 고객에게는 AI스튜디오 이용권이 하루 한 장씩 주어진다. 이미지 생성 시 이용권이 차감되며, 친구에게 공유한 링크로 이미지가 생성되면 한 장 더 받을 수 있다. 컬리 AI 스튜디오는 오픈 일주일만에 누적 7만여 건의 이미지 생성을 기록했다.

컬리는 고객이 앱에서 즐길 수 있는 다양한 기능을 구현해왔다. 컬리 앱 하단 '라운지'에서는 나만의 컬리 라이프를 소개할 수 있다. 좋아하는 상품을 추천하는 '마이 컬리템'과 투표, 추천 등을 통해 다른 이용자들과 의견을 공유할 수 있는 '커뮤니티'도 인기다. 컬리는 지난해 하반기 컬리 앱과 연동할 수 있는 AI 식단 관리 앱 '루션'도 선보였다.

컬리 관계자는 "AI 스튜디오는 고객이 앱 내에서 쇼핑뿐 아니라 즐겁게 머물 수 있는 다양한 경험 제공을 고민하다 기획하게 됐다"며 "리테일 테크 기업으로서 앞으로도 AI 기술을 접목해 고객의 라이프스타일을 더욱 풍성하게 만들 수 있는 시도를 이어갈 계획"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

2.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

3.

이수근 뇌성마비 子, 유학 중 훌쩍 자란 근황 "이제 고등학생, 축하해"

4.

은지원, ♥9세 연하와 재혼 후 속내 고백.."너무 도둑놈인가? 죄송한 마음"

5.

지상렬, 19금 방송 '노모쇼' 맡은 이유.."'무도' 합류 불발, 정형돈·정준하만 섭외"(하와수)

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

2.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

3.

이수근 뇌성마비 子, 유학 중 훌쩍 자란 근황 "이제 고등학생, 축하해"

4.

은지원, ♥9세 연하와 재혼 후 속내 고백.."너무 도둑놈인가? 죄송한 마음"

5.

지상렬, 19금 방송 '노모쇼' 맡은 이유.."'무도' 합류 불발, 정형돈·정준하만 섭외"(하와수)

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "호날두 50세까지 뛴다" 2002년 WC 우승 멤버 충격 주장..."모든 건 메시 때문이야"

2.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

3.

[오피셜] 캠프 출발 17시간전 극적 합의! '2년 최대 16억' 장성우, KT와 FA 계약 완료 → 12년 동행 '약속'

4.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

5.

K리그 2025년 수입 508억원→지출 506억원, 프로연맹 결산 경영공시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.