[SC헬스칼럼] 예비 대학생, 시력교정술도 '전공'과 '진로'에 맞춰야

길고 길었던 수험 생활의 터널을 지나, 바야흐로 대학 입학을 앞둔 예비 새내기들의 계절이다.

이 시기는 캠퍼스의 낭만을 꿈꾸며 외모 변신을 꾀하는 골든타임이기도 하다. 그중에서도 두꺼운 안경을 벗고 밝은 세상을 마주하려는 시력교정 수술은 '대학 입학 선물 1순위'로 꼽힐 만큼 인기가 높다.

최근에는 회복이 빠르고 통증이 적은 스마일라식과 스마일프로가 대세로 자리 잡으며 10명 중 7~8명이 선택할 만큼 대중화되었다. 하지만 평생 써야 할 내 눈을 위한 선택인 만큼, 단순히 남들이 많이 하는 수술을 따라가기보다는 조금 더 똑똑한 기준이 필요하다. 바로 나의 전공과 미래의 직업까지 고려한 맞춤형 수술 계획이다.

체육을 전공하거나 향후 경찰, 소방관, 직업 군인 등 신체 활동이 왕성한 직업을 꿈꾸는 학생이라면 무엇보다 각막의 내구성을 최우선으로 고려하면 좋다. 과거의 라식 수술은 각막 덮개(절편)를 만들기 때문에 외부의 강한 충격에 다소 취약할 수 있었다.

반면, 스마일라식이나 스마일프로는 각막 표면을 투과하는 레이저를 사용해 각막 실질만을 교정하므로 표면 손상이 거의 없다. 외부 충격에도 각막이 견고하게 유지되므로 격렬한 운동이나 훈련이 잦은 전공자들에게 안전한 선택이다.

미대, 건축, 디자인, 소프트웨어 개발 등 하루 종일 모니터나 디테일한 작업을 봐야 하는 전공, 혹은 건조한 기내에서 근무해야 하는 승무원이나 파일럿을 꿈꾼다면 시력의 질과 안구건조증 예방이 중요하다.

이 경우 수술 시 각막 절개창의 크기를 꼼꼼히 따져봐야 한다. 각막 신경 손상을 최소화해야 수술 후 빛 번짐이나 눈부심, 안구건조증 같은 후유증을 줄일 수 있기 때문이다. 특히 필자의 안과에서 독자 기술력으로 구현하는 1㎜ 극최소절개 스마일은 각막을 최대한 보존해 통증과 회복 속도는 물론, 수술 후 시력의 선명도까지 높여준다.

최근 도입된 스마일프로는 레이저 조사 시간까지 획기적으로 단축해 수술이 매우 간결하고 빠르다는 장점까지 더해져 바쁜 새내기들의 선호도가 매우 높다.


시력이 아주 나쁘거나 난시가 심한 학생들은 수술이 어렵다는 이야기를 듣고 낙담하기도 한다. 근시에 난시까지 동반되면 각막을 20~30% 더 깎아야 하기에 안전성이 떨어질 수 있기 때문이다. 하지만 방법은 있다. 난시가 심하다면 난시를 먼저 교정한 뒤 스마일 수술을 진행하는 단계적 병합수술을 통해 각막 절삭량을 크게 줄일 수 있다.

대학 입학은 사회로 나가는 첫 발걸음이다. 안경을 벗는 것은 단순한 미용 목적을 넘어, 미래의 꿈을 향한 준비 과정이기도 하다. 가장 좋은 수술은 내 눈과 내 미래에 가장 적합한 수술이다. 1㎜의 미세한 차이가 평생의 시력을 좌우한다는 사실을 기억하고, 풍부한 임상 경험과 기술력을 갖춘 의료진과 상의해 밝고 선명한 캠퍼스 라이프를 시작하시길 응원한다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장


