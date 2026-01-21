오토모빌리 람보르기니, 악조건 속에서도 2025년 인도량 신기록 달성 쾌거

기사입력 2026-01-21 14:23


오토모빌리 람보르기니가 악조건 속에서도 2025년 인도 차량대수 1만대를 돌파하며 신기록을 달성했다. 사진제공=람보르기니

오토모빌리 람보르기니가 인도 차량 대수 1만 대를 다시 한 번 돌파하며 2025년에도 가파른 성장세를 이어갔다.

2025년 전 세계 시장에서 인도된 람보르기니 차량은 총 1만 747대로, 이는 전년의 우수한 성적을 뛰어넘은 브랜드 역사상 최고 기록이다. 이번 성과는 브랜드의 하이브리드화 전략에 대한 시장의 강력한 반응과 전 세계 고객들의 호응을 보여준다.

람보르기니는 주요 지역 세 군데에서 모두 견고한 실적을 유지했다. 유럽 및 중동, 아프리카(EMEA) 지역은 4650대의 인도량을 기록하며 람보르기니 최대 시장으로서의 지위를 유지했다. 이어 미주 지역에서 연말 기준으로 3347대, 아시아·태평양(APAC) 지역에서는 2750대가 인도되었다.

이번 성과를 이끌어낸 주역은 오토모빌리 람보르기니의 전동화 시대를 연 두 모델이다. 하나는 브랜드 최초의 V12 HPEV 하이브리드 슈퍼 스포츠카인 '레부엘토(Revuelto)'이고, 다른 하나는 바로 산타가타 볼로냐 본사에서 생산되는 슈퍼 SUV 우르스의 플러그인 하이브리드 버전인 '우르스 SE'였다.


이런 성과를 이어받아 2026년에는 테메라리오(Temerario)가 합류한다. 테메라리오는 지난 해 8월 포르투갈 에스토릴 서킷에서 성공적인 데뷔를 치른 모델로 올 1월부터 고객인도가 시작된다 . 테메라리오는 이미 약 12개월에 해당하는 주문량을 확보한 상태다. 이로써 오토모빌리 람보르기니는 라인업을 전면 하이브리드화한 유일무이한 슈퍼 스포츠카 제조사로서의 입지를 공고히 했으며, 업계에서 한층 차별화된 브랜드로 자리매김했다.

한편, 2025년에는 두 가지 모델과 관련된 주요 이벤트도 진행되었다. 7월에 열린 굿우드 페스티벌 오브 스피드(Goodwood Festival of Speed)에서는 테메라리오 GT3가 공개되었다. 테메라리오 프로젝트의 첫 번째 레이싱 파생형 모델인 테메라리오 GT3는 고객 레이싱 팀을 위해 설계되었으며, 2026년 전 세계 주요 GT3 챔피언십에 출전할 예정이다.

해당 모델은 또한 람보르기니의 모터스포츠 사업부인 스쿼드라 코르세가 기획에서 개발, 제작까지 전 과정을 담당한 최초의 레이스카이기도 하다.

8월 몬터레이 카 위크(Monterey Car Week) 기간에는 총 29대만 한정 생산되는 리미티드 시리즈 페노메노(Fenomeno)가 공개되었다. 페노메노는 람보르기니가 개발한 역대 가장 강력한 V12엔진을 하이브리드 아키텍처에 결합해 총 1080마력의 출력을 발휘하며, 퍼포먼스와 엔지니어링을 아우르는 독보적인 기술적 역량을 드러낸다.


또한, 람보르기니의 디자인 센터인 센트로 스틸레(Centro Stile) 출범 20주년에 맞추어 브랜드의 상징적인 스타일을 극한까지 밀어붙인 새로운 '디자인 마니페스토'를 반영하여 공개되었다는 점에서 더욱 의미있는 데뷔로 평가된다.

2025년의 우수한 실적은 오토모빌리 람보르기니의 전략적 견고함뿐 아니라, 브랜드를 전 세계적 아이콘으로 자리잡도록 한 확고한 정체성을 유지하면서도 진화를 멈추지 않는 역량을 입증한다. 자동차 산업 전반이 근본적인 전환기를 맞고 있는 가운데, 람보르기니는 비전과 혁신, 그리고 본질을 잃지 않으면서 미래로 향하는 전략으로 차별화된 행보를 이어가고 있다.

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니 CEO는 "2025년 까다로운 시장 조건에서도 뛰어난 성과를 달성하게 되어 자랑스러우며, 이로써 람보르기니가 복잡한 글로벌 환경 속에서도 차별화된 경쟁력을 유지할 수 있음을 입증하었다. 이번 실적은 시장의 역동적인 흐름을 정확히 읽어내고 고객의 구체적인 기대에 부응하는 전략적 선택을 이어간 결과"라고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

