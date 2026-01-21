SK텔레콤, 고객 신뢰 회복 방안 마련 논의…정재헌 "고객 체감 중심 노력"
|
|
|◇정재헌 SK텔레콤 CEO가 객신뢰 위원회와 간담회에서 인사말 하는 모습.
SK텔레콤이 21일 고객신뢰 위원회와 을지로에 위치한 T타워에서 2026년 첫 정기 간담회를 진행했다. 고객신뢰 위원회는 지난해 5월 사이버 침해 사고로 불편을 겪은 고객의 신뢰 회복을 위해 출범한 위원회다. 출범 이후 정기 위원회를 열어 고객 신뢰 회복 방안에 대해 논의해 왔다.
SK텔레콤에 따르면 정재헌 SK텔레콤 CEO를 중심으로 한명진 MNO CIC장, 이혜연 고객가치혁신실장 등 임원진과 안완기 고객신뢰 위원회 위원장 및 위원 등 12명이 간담회에 참석했다. 지난해 고객 신뢰도 점검과 2026년 신뢰 회복 강화 방안 마련 등을 논의했다.
우선 고객신뢰 위원회는 전문 분야별로 4개의 분과를 신설한다. 소비자 보호, 고객 커뮤니케이션, 사회적 책임 강화, 소비자·인사이트 분과 등이다. 분과는 신종원 위원(전 소비자분쟁조정위원장), 김채연 위원(고려대 심리학과 교수), 손정혜 위원(법무법인 혜명 변호사), 김난도 위원(서울대 명예교수)이 각각 맡는다.
안완기 고객신뢰 위원회 위원장(전 한국생산성본부 회장)은 "올해는 각 위원들의 전문성을 바탕으로 고객과 SK텔레콤을 잇는 양방향 소통을 강화하고, 신뢰 회복 노력을 고객에게 적극적으로 알리는 '엠버서더' 역할을 해 나갈 것"이라고 말했다.
|
|
|◇ 안완기 고객신뢰 위원회 위원장이 간담회에서 모두발언 하는 모습.
고객신뢰 위원회는 우선 각 분과별로 고객 중심의 인사이트를 공유하고 인지심리학 관점에서 고객 소통 방식을 자문하거나, 신뢰 회복 활동의 사회적 책임과 실효성 확보를 위한 필요사항을 점검한다. 분쟁 발생 시 고객보호 차원에서 신속하고 투명한 조정이 이뤄질 수 있도록 지원하는 등 분과별 활성화를 통해 개선사항도 권고해 나간다는 방침이다.
SK텔레콤과 고객신뢰 위원회는 실행력을 높이기 위해 고객가치혁신실과 연계해 'One Team' 으로 고객과 직접 소통할 수 있는 기회 마련 등 구체적인 세부 과제에 대해 논의할 계획이다.
정재헌 SKT CEO는 "올해는 고객과의 신뢰 회복을 넘어 신뢰 관계를 더욱 두텁게 하고 고객들이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 활동 중심으로 고객들에게 다가갈 예정"이라며 "업의 본질인 고객을 중심으로 회사의 모든 역량을 집중해 '변화하는 SKT'를 보여줄 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.