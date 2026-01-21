'감성 장인' 타임브릿지, 지유와 재회… 발리 '마마카호텔'의 찰나 담은 '슬픔도 잠들기 마련인데' 리메이크 발매
프로듀서 타임브릿지가 보컬 지유와 다시 한번 손을 잡고 깊은 위로의 메시지를 전한다.
타임브릿지는 오늘(21일), 리메이크 싱글 <슬픔도 잠들기 마련인데>를 전격 공개했다. 이번 신곡은 살면서 마주하는 고요한 슬픔 역시 결국 흐르는 눈물처럼 지나가고, 끝내 평온한 마음을 찾게 될 것이라는 따뜻한 응원을 담은 곡이다.
특히 이번 작업은 과거 <이 밤을 살아가는 너에게>로 리스너들에게 깊은 여운을 남겼던 보컬 지유가 다시 가창에 참여해 화제를 모은다. 타임브릿지는 "평소 유독 애정하던 곡이었기에, 지유만의 섬세하고 독보적인 보이스로 꼭 다시 한번 들려드리고 싶은 마음에 리메이크를 기획하
게 되었다"며 작업 배경을 밝혔다.
곡의 서정성을 극대화하는 앨범 자켓 또한 특별한 서사를 품고 있다. 최근 타임브릿지가 인도네시아 발리 여행 중 방문했던 '마마카(Mamaka) 호텔'에서 직접 촬영한 사진을 사용한 것.
낯선 여행지의 고요한 공기와 곡이 가진 온도가 완벽하게 맞닿아, 별도의 연출 없이도 곡의 정서를 가장 잘 대변하는 결과물이 탄생했다는 후문이다.
타임브릿지는 "긴 밤 속에서 '이 마음도 희미해질 수 있을까'라는 질문을 스스로에게 던져본 적 있는 모든 이들에게 이 노래가 정답보다는 그 자체로 작은 위안이 되길 바란다"고 전했다.
지유의 호소력 짙은 보컬과 타임브릿지의 섬세한 프로듀싱, 그리고 발리의 무드가 어우러진 이번 싱글은 국내외 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.