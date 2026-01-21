아디다스, 아우디 레볼루트 F1팀과 팬들을 위한 첫 번째 컬렉션 공개
|글로벌 리딩 스포츠브랜드 아디다스가 아우디 레볼루트 F1팀과 팬들을 위한 첫 번째 컬렉션을 공개했다. 사진제공=아디다스 코리아
글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스가 '아우디 레볼루트 F1팀'과의 파트너십을 바탕으로 선수와 팀 그리고 팬들을 위한 첫 번째 컬렉션을 공개하며 2026 시즌을 향한 시동을 건다.
지난해 9월 아우디와 파트너십을 체결하며 모터스포츠 시장에서의 영향력을 넓히고 있는 아디다스는 '아우디 레볼루트F1팀'의 첫 데뷔 시즌에 맞춰 'ON THE CHARGE(새로운 레이스를 위한 풀충전)'라는 메시지를 담아낸 컬렉션을 전격 공개했다.
이번 컬렉션은 F1팀의 머신을 연상시키는 그래파이트 및 블랙 컬러 베이스에 라바 컬러로 포인트를 더한 강인하면서도 정제된 디자인이 특징이다. 팀 로고를 최소화해 심플하면서 세련된 감성을 표현했으며, 기술과 퍼포먼스에 집중한 '아우디 레볼루트 F1팀'의 정체성을 강조했다.
컬렉션 주요 아이템인 '드라이버웨어'는 목깃이 없는 칼라리스로 디자인되었다. 모노크롬 베이스에 라이트 그레이 컬러의 삼선 디테일과 소매, 넥라인 안쪽 라바 컬러로 포인트를 더했다. '엔지니어웨어'는 몸에 밀착되는 슬림 핏 티셔츠와 오버사이즈 아우터로 조합해 기능성과 세련된 실루엣을 구현했다.
더불어'메카닉 웨어'는 넉넉한 수납력과 함께 아디다스의 혁신 기술 클라이마쿨(CLIMACOOL)을 적용해 쾌적한 착용감을 제공한다.
이와 함께 아우디 팀 컬러를 적용한 모터스포츠 라인업 페로자(FEROZA) 풋웨어를 비롯한 다양한 팀 캡, 가방 등 퍼포먼스와 스타일을 겸비한 다채로운 아이템도 함께 출시되어, '아우디레볼루트 F1팀'을 기다리는 모터스포츠 팬들에게 즐거움을 제공할 예정이다.
더불어 베를린 미디어 행사에서는 아우디레볼루트 F1팀의 레이싱 머신 R26을 공식적으로 공개하였다. 강렬한 티타늄을 바탕으로 라바 레드 컬러를 적용한 디자인은 아우디의 도전적인 정신을 담아냈다.
|아디다스가 파트너십을 맺은 아우디 레볼루트 F1팀의 R26 머신. 사진제공=아디다스 코리아
마이클 바츠 아디다스 모터스포츠 GM은 "이번 컬렉션은 아우디 레볼루트 F1팀의 새로운 여정을 시작하는 순간을 기념하기 위한 출발점이다"라며, "선수와 팀,팬들이 아디다스의 디자인과 기술이 집약된 컬렉션과 함께할 2026 시즌을 기대한다"고 말했다.
이어 아우디 레볼루트 F1팀 드라이버 니코 휠켄베르크는 "아디다스의 삼선 디자인과 훌륭한 기술력이 적용된 팀 저지가 팀에서 최상의 퍼포먼스와 스타일을 완성시켜줄 것으로 기대한다"고 밝혔다. 가브리엘 보르톨레토도 "끊임없는 혁신이 요구되는 F1 씬에서 선수의 퍼포먼스를 고려한 컬렉션과 함께 팀의 첫 순간을 맞이하게 돼 기쁘다"고 밝혔다.
아우디 레볼루트 F1 팀웨어 컬렉션은 2월 19일부터 아디다스 공식 온라인스토어와 아디다스 브랜드 플래그십 서울(명동), 그리고 아디다스 홍대 브랜드 센터 등에서 특별히 만나볼 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
