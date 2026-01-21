헬스장 운동 후 손톱 밑 세균, 변기보다 10배 더 많아

기사입력 2026-01-21 16:14


헬스장 운동 후 손톱 밑 세균, 변기보다 10배 더 많아
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 헬스장 운동 후 손톱 밑에 남아 있는 세균이 변기 뚜껑보다 최대 10배 더 많은 것으로 나타났다.

미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 스포츠 베팅 사이트 '스테이크'가 1시간 동안 헬스장에서 운동을 한 4명의 손톱을 채취해 검사한 결과, 피부 감염과 발진 등을 유발할 수 있는 황색포도상구균, 장구균, 바실러스균, 대장균 등이 다량 검출됐다. 손톱이 겉보기에는 깨끗해 보여도, 한 번의 채취에서 면봉 당 1만 5000개 이상의 세균 수가 발견돼 비행기 간이 테이블보다 더 높은 수준이었다. 특히 변기 뚜껑보다 10배 이상 많은 수라고 매체는 전했다.

이 같은 세균은 수많은 사람들이 사용하는 운동 기구와 땀에 젖은 매트에서 옮겨온 것으로 추정된다.

전문가들은 헬스장을 포기할 필요는 없지만, 몇 가지 습관을 고치면 세균 감염 위험을 크게 줄일 수 있다고 조언한다.

한 전문가는 헬스장에서 흔히 저지르는 다섯 가지 실수를 꼽았는데 ▲운동 기구를 사용한 뒤 바로 청소하지 않는 것 ▲운동 중 얼굴을 만지는 습관 ▲수건, 장갑, 물병 등 개인 물품을 다른 사람과 공유하는 행동 ▲손톱을 길게 유지하는 습관 ▲운동 후 손을 제대로 씻지 않는 것 등이다.

따라서 운동 기구는 사용 전후로 반드시 소독제를 뿌리고 닦아야 하며, 소독제가 세균을 완전히 제거할 수 있도록 약 2분 정도 기다리는 것이 좋다. 또한 땀을 닦을 때는 얼굴을 직접 만지지 말고 깨끗한 수건을 사용해야 한다. 손톱은 짧게 유지하고, 손톱 밑을 작은 브러시로 자주 청소하는 것이 세균 번식을 막는 데 효과적이다.

마지막으로 손을 20초 이상 비누로 꼼꼼히 씻는 습관이 중요하다. 세면대가 없을 경우 손 소독제를 휴대하는 것이 좋으며, 운동 후 샤워 시에는 반드시 슬리퍼를 착용해 곰팡이나 세균으로 인한 무좀·습진 등의 발 감염을 예방해야 한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

염경환, 아내와 별거 중…홈쇼핑 수입도 고백 "10년간 최저가로 동결" ('라스')

2.

이은지, 눈에 시퍼렇게 멍든 채 생방송 진행 "부상 심각해" ('가요광장')

3.

'전과 5범' 임성근, 음주운전 말고도 또 있었다 "주차 시비로 쌍방 상해, 갑질은 떳떳"

4.

최백호 "아내 유방암 판정, 알고보니 오진이었다” 충격 고백(데이앤나잇)

5.

'연매출 100억' 이수호, '갑질 파문' 우유 기업에 폭탄 발언 "해선 안될 말 했다"

연예 많이본뉴스
1.

염경환, 아내와 별거 중…홈쇼핑 수입도 고백 "10년간 최저가로 동결" ('라스')

2.

이은지, 눈에 시퍼렇게 멍든 채 생방송 진행 "부상 심각해" ('가요광장')

3.

'전과 5범' 임성근, 음주운전 말고도 또 있었다 "주차 시비로 쌍방 상해, 갑질은 떳떳"

4.

최백호 "아내 유방암 판정, 알고보니 오진이었다” 충격 고백(데이앤나잇)

5.

'연매출 100억' 이수호, '갑질 파문' 우유 기업에 폭탄 발언 "해선 안될 말 했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '42억 불펜 싹쓸이' KIA, 조상우·김범수·홍건희 전부 품었다…"모두 반성해야" 이유 있었다

2.

파격 결단! PSG 결국 이강인 860억에 매각 '가격표 나왔다'→AT 마드리드 이적 임박…'마지막 걸림돌' 엔리케 감독

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사우디에서 '무릎 꿇고 사과', 베트남 비밀병기의 좌절..."김상식 애제자, 팬들에게 진심으로 사죄"

4.

미쳤다! 韓 0-2 꺾은 우즈벡 제압→"오만한 베트남, 中에게 대굴욕 당했다"...'최악의 중국' 오명 씻었다, "침체기 극복 시그널"

5.

'대오열' 韓 축구, 中에 역전 당했습니다! 중국, 결승 오른 뒤 '한국 반응부터 전했다'…2연패 우연 아니었네→이젠 중국도 우리 라이벌

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.