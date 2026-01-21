롯데호텔 제주, 키즈 프로그램 무제한 이용 패키지 선보여

롯데호텔 제주가 무제한 키즈 패키지 '에이스 프리패스'를 선보인다고 21일 밝혔다. 에이스 프리패스는 지난해 12월 겨울 방학 시즌 동안 가족 단위 투숙객 비중이 약 80%에 달하는 점을 반영, 제주에서만 경험할 수 있는 호텔 내 전문 키즈 프로그램을 통해 만족스러운 여행 경험을 제공하기 위해 기획?磯?

패키지는 객실 2연박과 ACE 키즈 프로그램 무제한 이용권, 프리미엄 뷔페 레스토랑 '라세느(La Seine)' 조식 3인(성인 2인, 소아 1인), 민감한 아이 피부를 위한 유기농 브랜드 '쁘리마쥬' 어메니티 1세트 등으로 구성됐다.

ACE 키즈 프로그램 무제한 이용권의 대상 연령은 48개월부터 초등학교 6학년까지며, 투숙 기간 동안 횟수 제한 없이 호텔 내 부대시설인 '키즈랩'에서 운영하는 다양한 프로그램에 자유롭게 참여할 수 있다.

무제한 이용이 가능한 프로그램은 플레이, 쿠킹, 아트 클래스로 ACE 미니 운동회, 제주 몽생이 머핀, 동백꽃 방향제, 야광 캔버스 만들기 등 제주 지역의 특색을 살린 콘텐츠를 통해 아이들의 오감을 자극한다. 클래스는 오전10시부터 오후5시 50분까지 50분 단위로 운영되며 여행 일정에 맞춰 선택 가능하다.

다자녀 가구를 위한 혜택도 마련했다. 패키지 이용 고객에 한해 어린이 1인 추가 시 ACE 키즈 프로그램 50% 할인 혜택을 제공한다. 예약은 4월 30일까지이며, 투숙은 5월 1일까지 가능하다.

롯데호텔 제주 관계자는 "패키지는 아이들에게는 잊지 못할 창의적인 경험을, 부모님께는 휴식에 집중할 수 있는 힐링 여행을 제안하는 데 초점을 맞췄다"며 "제주의 자연 속에서 가족이 특별한 추억을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

