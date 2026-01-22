대낮 도심, 거꾸로 매달린 여성 피 '줄줄' 충격…알고 보니

대낮 도심, 거꾸로 매달린 여성 피 '줄줄' 충격…알고 보니
사진출처=PETA, 데일리메일

[스포츠조선 장종호 기자] 영국 런던 한복판에 여성들이 거꾸로 매달린 채 온몸에 핏빛으로 물든 모습이 목격돼 충격을 주었다.

사실 이는 실제가 아닌 동물보호단체 회원들의 퍼포먼스였다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 21일(현지시각) 낮 12시쯤 영국 런던 람베스 브릭스턴 로드에 위치한 KFC 매장 앞에서 국제동물보호단체 페타(PETA) 여성 활동가 2명이 발목에 족쇄를 찬 채 거꾸로 매달려 닭들이 도살장에서 겪는 과정을 재현했다.

이들은 베이지색 보디수트만 착용한 채 다리에 가짜 상처와 가짜 피를 묻힌 상태였으며, 곧 남성 활동가가 파란색 작업복을 입고 등장해 모형 식칼로 여성들의 목을 베는 시늉을 하자 가짜 피가 흘러나왔다.

한 여성은 비명을 지르는 연기를 하며 장면을 더욱 극적으로 표현했다.

현장에는 '닭: 족쇄에 묶여 피 흘리다. 제발, 비건을 시도하세요'라는 문구가 적힌 팻말과 현수막이 걸렸고, 지나가던 시민들은 충격을 받으며 휴대폰으로 촬영하기도 했다.

페타의 엘리사 앨런 부대표는 "닭은 호기심 많고 사교적이며 개성이 넘친다. 인간이 잠깐의 맛을 위해 죽임을 당하고 싶지 않은 것처럼 닭도 마찬가지"라며 "닭을 평화롭게 두고, 조각이 아닌 온전한 생명으로 존중해야 한다"고 주장했다.

영국에서 대부분의 육계는 가스를 이용해 도살되지만 일부 도축장은 여전히 전통적인 방식, 즉 물탱크와 전류로 기절시킨 뒤 목을 베는 방법을 사용한다.

동물복지단체들은 이 과정에서 닭이 극심한 스트레스와 고통을 겪으며, 일부는 제대로 기절되지 않아 의식이 있는 상태에서 죽임을 당한다고 비판하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

