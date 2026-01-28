"슈퍼박테리아' MRSA 혈류감염, 표준 치료제 '이형내성' 있으면 사망 위험 2.5배 높아"

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수) 감염내과 김용균 교수와 서울아산병원 감염내과 김양수 교수 연구팀은 최근 메티실린 내성 황색포도알균(이하 MRSA) 혈류감염 환자 842명을 15년간 추적 분석해, 표준 항생제 치료가 실패하는 구체적인 원인을 규명하고 치료 성공률을 높일 수 있는 새로운 진단 기준을 제시했다.
현재 MRSA 치료에 가장 널리 사용되는 항생제는 반코마이신(Vancomycin)이다. 하지만 실제 임상 현장에서는 반코마이신을 투여해도 열이 내리지 않거나 균이 사라지지 않는 등 치료 실패 사례가 꾸준히 보고돼 왔다.
그 결과 hVISA 환자에게 기존 표준 치료제인 반코마이신을 계속 사용했을 경우 예후가 크게 악화되는 것으로 나타났다. 90일 이내 사망 위험은 일반 MRSA 환자에 비해 2.5배 이상 증가했으며, MRSA 혈류감염 지속 기간도 평균 약 1.8일 길어졌다. 또한 완치 후 90일 이내에 다시 균이 검출되는 재발률은 약 5배 높게 나타났다.
연구팀은 실제 임상 현장에서 환자 예후를 예측할 수 있는 기준을 찾기 위해 추가 분석을 진행했다. 그 결과 hVISA 여부를 판정하는 'PAP?AUC' 검사 수치가 0.65를 넘는 경우, 사망 위험이 유의하게 증가함을 확인했다. 이는 치료 초기부터 반코마이신 외 다른 항생제를 사용하거나 맞춤형 항생제 병합 치료를 고려해야 한다는 근거를 마련했다는 점에서 의미가 크다.
김용균 교수(한림대성심병원 감염내과, 한림국제항생제내성센터장)는 "이번 연구는 표준검사로 놓치기 쉬운 MRSA의 숨은 부분 내성이 치료 실패와 사망 위험 증가로 이어질 수 있음을 대규모 환자 자료를 통해 입증한 연구"라며 "새롭게 제시한 PAP?AUC 기준은 치료 초기부터 환자의 위험도를 더욱 정밀하게 평가하고, 반코마이신 이외의 대체 치료나 맞춤형 항생제 병합 치료 전략을 결정하는 중요한 근거가 될 것"이라고 말했다.
한편, 이번 연구논문은 저명한 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF=15.7) 2025년 12월호에 게재됐다. 해당 논문은 학술지가 선정하는 '에디터스 하이라이트(Editors' Highlights)'에도 포함됐다. '에디터스 하이라이트'는 최근 발표된 논문 중 학문적 완성도와 파급력이 가장 뛰어난 상위 50편만을 엄선해 소개하는 코너로, 이번 연구는 '미생물학 및 감염병' 분야를 대표하는 우수 연구로 평가받았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
