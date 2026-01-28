"폐경 여성 치매에 더 취약…뇌 회백질 감소 뚜렷"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 폐경이 여성들을 장기적으로 치매에 더 취약하게 만들 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
폐경 전 여성, 폐경 후이지만 호르몬 대체 요법(HRT)을 받지 않은 여성, 그리고 폐경 후 HRT를 받은 여성 등이다. 이후 MRI(자기공명영상)를 통해 약 1만 1000명의 뇌 구조 분석이 이뤄졌다.
또한 폐경 후 많은 여성이 불면증, 피로, 불안과 우울증 같은 비운동 증상을 경험하는 것으로 나타났다.
연구에 따르면 폐경 후 여성은 불면증과 피로를 더 많이 호소했으며, HRT를 받는 여성은 수면 시간은 같지만 가장 피로감을 크게 느꼈다. 또한 HRT를 받지 않은 폐경 후 여성은 반응 속도가 더 느렸지만 기억력 테스트에서는 세 그룹 간 큰 차이가 없었다.
이에 대해 전문가들은 폐경으로 인한 뇌 변화가 단순한 노화 이상의 의미를 가질 수 있다고 강조했다.
이번 연구는 폐경과 뇌 구조 변화 사이의 연관성을 대규모 표본으로 확인한 것으로, 여성 뇌 건강과 치매 위험 관리를 위한 추가 연구와 예방 전략이 필요함을 시사한다.
