토스, 교촌치킨과 '페이스페이 쿠폰' 이벤트 진행… '최대 허니콤보 당첨'
|
|
|토스가 교촌치킨과 허니콤보 치킨까지 받을 수 있는 '페이스페이 쿠폰' 이벤트를 실시한다. 사진제공=토스
토스(운영사 비바리퍼블리카, 대표 이승건)가 28일 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비와 함께 토스 페이스페이 이벤트를 진행한다.
2월 4일까지 진행되는 이번 프로모션은 토스앱에서 제공하는 '교촌산' 오르기에 참여해, 도달한 레벨에 따라 페이스페이 쿠폰을 받을 수 있는 이벤트다. 해당 쿠폰은 교촌치킨 오프라인 매장에서 페이스페이로 결제할 때 사용 가능하다.
이용자는 토스앱에서 교촌산을 오르면 도달한 레벨에 해당하는 상품 쿠폰을 받아갈 수 있다. 쿠폰 금액은 퐁듀치즈볼을 구매할 수 있는 3500원부터 허니콤보 치킨을 공짜로 받아갈 수 있는 2만3000원까지 다양하다.
또한 교촌산 이벤트 공유를 통해 레벨업 기회를 얻을 수 있으며, 레벨 상승 폭은 참여 시점마다 랜덤으로 적용된다. 이용자는 현재 도달한 레벨에서 언제든 쿠폰을 수령할 수 있으며, 쿠폰을 사용하지 않은 상태라면 더 높은 혜택을 받기 위해 추가 도전에 참여할 수도 있다.
이번 프로모션은 만 17세 이상 페이스페이 이용 가능 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 쿠폰 사용 기한은 프로모션 종료일인 내달 4일까지다.
토스 관계자는 "이번 프로모션은 모바일 이벤트 참여부터 오프라인 결제까지 하나의 흐름으로 연결한 것이 특징"이라며 "앞으로도 페이스페이를 통해 다양한 브랜드와의 협업을 확대하고, 일상적인 결제 경험 속에서 자연스럽게 혜택을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
