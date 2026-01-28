투어민, 인천 아인병원과 상호협력 양해각서 체결
|◇(왼쪽부터) 투어민 정상영 이사, 투어민인천 황은옥 지점장, 투어민 민경세 대표, 아인병원 민명숙 이사, 윤설아 아인병원 홍보팀장, 구춘길 아인병원 건강검진센터 본부장.
투어민이 최근 인천 아인병원과 상호협력차원의 양해각서(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.
투어민에 따르면 지난 26일 진행된 MOU체결식에는 민경세 투어민 대표, 민경숙 아인병원 경영지원 이사를 비롯해 양사 주요 임직원이 참석했으며, 비즈니스연계 동참 등과 관련해 뜻을 모았다. 투어민과 아인병원은 이번 업무 협약에 따라 계약 예비 부부를 위한 산전검사 패키지 혜택을 제공할 예정이다.
투어민은 지난 2023년부터 2024년, 2025년 3년연속 연간 1만명의 몰디브 모객을 달성하며 대한민국 1등 몰디브전문여행사로서의 행보를 띄운데 이어 발리, 모리셔스는 물론 신개척 데스티네이션 코론과 쿠바 런칭과 더불어 최근 인천 아인병원과의 MOU체결 등 상용여행시장으로 영역을 확대하고 있다.
민경세 투어민 대표는 "상호협력을 통해 양사 모두 지금보다 한단계 더 성장가속화하는 동기부여가 되길 기대한다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
