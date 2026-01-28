투어민, 인천 아인병원과 상호협력 양해각서 체결

기사입력 2026-01-28 10:57


투어민, 인천 아인병원과 상호협력 양해각서 체결
◇(왼쪽부터) 투어민 정상영 이사, 투어민인천 황은옥 지점장, 투어민 민경세 대표, 아인병원 민명숙 이사, 윤설아 아인병원 홍보팀장, 구춘길 아인병원 건강검진센터 본부장.

투어민이 최근 인천 아인병원과 상호협력차원의 양해각서(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.

투어민에 따르면 지난 26일 진행된 MOU체결식에는 민경세 투어민 대표, 민경숙 아인병원 경영지원 이사를 비롯해 양사 주요 임직원이 참석했으며, 비즈니스연계 동참 등과 관련해 뜻을 모았다. 투어민과 아인병원은 이번 업무 협약에 따라 계약 예비 부부를 위한 산전검사 패키지 혜택을 제공할 예정이다.

투어민은 지난 2023년부터 2024년, 2025년 3년연속 연간 1만명의 몰디브 모객을 달성하며 대한민국 1등 몰디브전문여행사로서의 행보를 띄운데 이어 발리, 모리셔스는 물론 신개척 데스티네이션 코론과 쿠바 런칭과 더불어 최근 인천 아인병원과의 MOU체결 등 상용여행시장으로 영역을 확대하고 있다.

민경세 투어민 대표는 "상호협력을 통해 양사 모두 지금보다 한단계 더 성장가속화하는 동기부여가 되길 기대한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

2.

주우재, 전현무 때문에 은퇴 위기 "섭외 거절했다 예능판 퇴출될 뻔"

3.

'김구라 아들' 그리, 오늘(28일) 해병대 전역…'라스'로 컴백 예고[SC이슈]

4.

'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스" 토로

5.

[공식] 김선호♥고윤정, 결국 글로벌 1위 찍었다..'이 사랑 통역 되나요?' 설렘 저격

연예 많이본뉴스
1.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

2.

주우재, 전현무 때문에 은퇴 위기 "섭외 거절했다 예능판 퇴출될 뻔"

3.

'김구라 아들' 그리, 오늘(28일) 해병대 전역…'라스'로 컴백 예고[SC이슈]

4.

'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스" 토로

5.

[공식] 김선호♥고윤정, 결국 글로벌 1위 찍었다..'이 사랑 통역 되나요?' 설렘 저격

스포츠 많이본뉴스
1.

'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 전문가 시스템' 전격도입, "월드클래스 풋볼 위해 판정 질 높이자"

2.

손흥민 사위 삼고 싶은 '스승' 콘테, 뜨거운 재평가→EPL 마지막 우승 '선물' 첼시 재회…UCL 운명의 충돌, 신임 로세니어 "매우 존경"

3.

팔꿈치 수술받았는데 대표팀 합숙 캠프 합류, WBC 우승 위해 한 마음된 레전드들, 다르빗슈도 마쓰이도 달려간다[민창기의 일본야구]

4.

금메달도 돈으로 사려고? 'NEO 악의 제국' 다저스 로버츠 감독 → LA 올림픽 감독 야욕 "나보다 더 적합한 사람 없어"

5.

FA의 달인? 41세 강민호의 엉뚱한 진심 → 48억 외야수 울린 한마디…"덕분에 고민 해결" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.