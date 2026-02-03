서울우유협동조합, 프리미엄 RTD 말차 라떼 신제품 '킹 말차 스트로베리' 출시

기사입력 2026-02-03


킹 말차 스트로베리(200ml). 서울우유협동조합 제공

서울우유협동조합(조합장 문진섭)이 진한 말차에 상큼한 딸기 과즙을 더한 신제품 '킹 말차 스트로베리(200ml)'를 출시하고, '킹 말차' 시리즈 제품 라인업을 확대한다.

서울우유의 '킹 말차'는 글로벌 말차 열풍에 힘입어 지난해 11월 선보인 말차 기반의 프리미엄 RTD(Ready-To-Drink) 브랜드다. 균형 잡힌 풍미를 앞세워 '맛의 기준'을 제시한다는 콘셉트 아래, 서울우유가 보유한 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 소비자들에게 맛의 완성도와 밸런스를 갖춘 프리미엄 제품을 제공한다는 방침이다.

실제로 '킹 말차' 시리즈의 첫 제품인 '킹 말차 에스프레소'는 짙은 풍미의 말차에 에스프레소와 부드러운 우유가 더해져 조화로우면서도 한층 고급스러운 맛 경험을 선사하며 소비자들의 호평을 받고 있다. 이에 힘입어 서울우유는 진한 말차에 겨울철 대표 과일로 손꼽히는 딸기와 국산 우유를 더한 '킹 말차' 시리즈 신제품을 출시하고, 제품 라인업을 확대한다.

새롭게 선보이는 '킹 말차 스트로베리(200ml)'는 말차에 상큼한 딸기 과즙과 서울우유의 고품질 원유 50%를 함유한 것이 특징이다. 진한 풍미의 말차에 새콤달콤한 딸기 과즙과 부드러운 우유가 어우러진 완벽한 맛의 밸런스로, 기존 RTD 제품과는 차별화된 고급스러운 맛 경험을 선사한다.

'킹 말차 스트로베리'는 대형마트, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 편의점 등 오프라인은 물론, 다양한 온라인 채널에서도 만나볼 수 있다.

김중표 서울우유협동조합 유음료 마케팅 팀장은 "글로벌 열풍을 주도하고 있는 말차를 보다 색다르게 즐길 수 있도록 말차에 딸기 과즙과 국산 우유를 더한 신제품을 출시한다"며 "앞으로도 서울우유만의 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 소비자들의 다양한 입맛을 반영해 프리미엄 카페 음료를 일상에서도 즐길 수 있도록 말차 기반의 차별화된 '킹 말차' RTD 제품 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

