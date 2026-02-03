BYD, '천하제빵: 베이크 유어 드림' 브랜드 파트너십 참여

BYD가 '천하제빵 베이크 유어 드림'에 브랜드 파트너로 참여한다. 우승자에게 BYD 프리미엄 중형 전기 SUV 'BYD 씨라이언 7'을 부상으로 수여한다. 사진제공=BYD코리아
BYD코리아가 지난 1일 첫 선을 보인 MBN 예능 프로그램 '천하제빵: 베이크 유어 드림(Bake Your Dream)'에 브랜드 파트너로 참여하며, 고객과의 접점 확대에 나섰다.
'천하제빵: 베이크 유어 드림'은 최근 하나의 식문화 트렌드로 자리 잡은 'K-빵' 열풍을 조명하고, 세계 최강의 제빵사를 가리는 국내 최초 'K-베이커리 서바이벌' 프로그램이다. 배우 이다희가 MC를 맡았으며, 심사위원으로는 식음연구소 대표 노희영, 걸그룹 오마이걸의 미미, '흑백요리사 1' 우승 셰프 권성준, 국내 최연소 제과제빵 명장 이석원, 파크하얏트 파리 방돔 수석 파티시에 김나래 등이 참여하여 전문성과 대중성을 겸비한 심사 라인업을 완성했다. 해당 프로그램은 매주 일요일 오후 9시 40분, 총 10부작으로 방영된다.
BYD코리아는 '천하제빵'이 담고 있는 장인 정신과 끊임없는 도전, 그리고 결과로 증명되는 경쟁의 과정이 BYD가 추구해온 기술 철학과 맞닿아 있다고 판단해 이번 브랜드 파트너로 참여했다. 이번 파트너십을 통해 프로그램의 스토리텔링과 브랜드 철학 간 시너지를 바탕으로 국내 소비자들에게 보다 친근한 방식으로 브랜드와 제품을 소개할 계획이다.
BYD 프리미엄 중영 전기 SUV 'BYD 씨라이언 7' 사진제공=BYD코리아
특히 치열한 경쟁을 뚫고 최강의 베이커로 선정된 프로그램 우승자에게는 BYD의 프리미엄 중형 전기 SUV 'BYD 씨라이언 7(BYD SEALION 7)'이 부상으로 수여된다. 씨라이언 7은 주행 성능과 안전성, 공간 활용성을 두루 갖춰, 지난해 9월 국내 출시 이후 꾸준한 관심을 받고 있는 모델로 새로운 출발을 앞둔 우승자의 든든한 동반자가 될 예정이다.
BYD코리아는 이번 협업을 통해 전기차를 단순한 이동 수단을 넘어, 일상과 문화 속에서 자연스럽게 경험할 수 있는 라이프스타일 파트너로 제시할 계획이다. 방송 콘텐츠를 통해 브랜드 스토리와 기술력을 자연스럽게 전달함으로써, 전기차에 대한 이해를 높이고 브랜드에 대한 긍정적 인식을 확산시킨다는 전략이다.
BYD코리아는 제빵 장인들의 탄탄한 실력과 도전 정신, 그리고 이를 성과로 증명해 나가는 과정이 혁신을 통해 새로운 길을 개척해 온 BYD의 여정과 맞닿아 있다고 설명했다. 아울러 앞으로도 브랜드와 제품을 일상 속에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 지속해 나갈 계획이라고 밝혔다.
한편, BYD코리아는 지난해 1월 16일 승용 브랜드를 국내에 공식 출범한 이후 아토 3, 씰, 씨라이언 7을 순차적으로 선보이며, 국내 친환경차 보급 확대와 지속가능한 모빌리티 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.