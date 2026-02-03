KB국민은행, '비대면 대출 부산 심사센터' 개소로 지역 균형 발전 도모

|
KB국민은행(은행장 이환주)이 지난 2일 비대면 대출의 심사업무를 전담하는 '비대면 대출 부산 심사센터'를 개소했다.
특히 부산 심사센터는 퇴직 직원 재채용 등을 통해 지역 내 일자리를 창출하고, 지역 경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 전망된다. 아울러 수도권에 집중됐던 업무 기능을 지방으로 분산해 지역 균형 발전을 도모하는 긍정적인 효과도 기대된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
기사입력 2026-02-03 11:43
