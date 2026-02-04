겨울방학은 아이 키 성장 '골든타임'… 1년 동안 4㎝ 미만 자란다면?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 겨울방학은 아이들에게 단순한 휴식기가 아니다.
◇성장 방해하는 나쁜 자세, 척추 변형 주의
척추측만증은 정면에서 봤을 때 척추가 10도 이상 휘어진 상태를 말한다.
초기 증상이 없고 뚜렷한 원인을 찾기 힘든 특발성 척추측만증인 경우가 대부분이다. 제때 치료하지 않아 척추 변형이 심해지면 상체 근육 피로도가 높아져 학습 집중력 저하로 이어질 수 있으며, 심장과 폐 같은 주요 장기를 압박해 합병증을 유발하기도 한다.
자녀의 양쪽 어깨 높이가 다르거나, 신발 굽이 한쪽만 유난히 빨리 닳는다면 척추측만증을 의심해 볼 수 있다.
박혜영 원장은 "아이들은 척추가 유연해 변형되기 쉬운 만큼 충분히 교정도 가능한데, 척추를 바르게 하는 것으로도 숨은 키를 찾을 수 있다"고 설명했다.
일부 연구에 따르면 척추 변형을 교정하면 평균 1도당 0.2㎝ 정도의 숨은 키를 키울 수 있다.
자녀들의 척추 변형은 잘못된 자세와 습관이 원인으로 평소 바른 자세와 바른 생활이 중요하다. 의자에 앉을 때는 다리를 꼬지 않고, 허리를 곧게 편 상태에서 의자 깊숙이 앉는 습관을 들이는 것이 좋다.
◇성장 속도 점검·생활습관 교정 중요
성장 속도 또한
일반적으로 만 3세에서 사춘기 전까지는 매년 5~6㎝가량 자라며, 사춘기 급성장기의 경우 1년에 7~12㎝ 자라다가 성장판이 닫히면 성장이 멈추게 된다.
만약 이 과정에서 6개월 사이에 2㎝ 미만, 혹은 1년 동안 4㎝ 미만으로 자란다면 아이 성장에 문제가 없는지 점검해 보는 것이 바람직하다.
동일 성별·연령 아이들 100명을 키 순서로 세웠을 때, 자녀의 키가 앞에서 3번째 이내일 경우도 마찬가지다. 성장 검사를 통해 원인 질환 여부, 영양 상태, 수면시간, 호르몬 결핍 및 성장판 손상 여부, 뼈 나이와 성장 가능성 등을 종합적으로 파악해 보는 것이 좋다. 성장클리닉 검사를 통해 자녀의 최종 예측 키와 성장 가능 기간을 가늠하고, 필요한 경우 운동·영양·생활습관 조정 방향을 제시받을 수 있다.
성장 검사는 초등학교 저학년과 고학년 때 각각 한 번씩 받는 게 권장된다. 첫 검사는 성장호르몬 결핍이나 질환 등의 문제를 조기에 발견, 치료해 성장의 골든타임을 놓치지 않기 위한 목적이고, 두 번째 검사는 사춘기 진입 전후 신체 변화에 따른 성장 상태를 점검하기 위함이다.
생활습관 및 환경의 개선도 중요하다. 바로 충분한 수면과 적절한 운동, 균형 잡힌 식사다. 성장호르몬은 밤 10시부터 새벽 2시 사이, 숙면을 취할 때 가장 활발히 분비되므로, 어둡고 조용한 환경을 만들어 깊은 잠에 빠질 수 있도록 하는 것이 좋다. 평소 운동은 줄넘기, 농구, 스트레칭 등 성장판 자극에 도움이 되는 운동을 꾸준히 하는 것이 좋다. 비만은 성조숙증을 유발해 성장판을 조기에 닫히게 할 수 있으므로 인스턴트 식품은 피하고, 단백질·칼슘·비타민 등 다양한 영양소를 고루 섭취하는 것이 필수적이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|