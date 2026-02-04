젝시믹스 FW 수주회서 신제품 200여종 공개…해외시장 적극 공략

기사입력 2026-02-04 08:51


젝시믹스 FW 수주회서 신제품 200여종 공개…해외시장 적극 공략

젝시믹스(XEXYMIX)가 지난 3일부터 건국대학교 새천년관 우곡국제회의장에서 26FW(가을 겨울)수주회를 열고 시즌 신제품 200여 종을 공개했다.

6회째를 맞는 올해 수주회에는 일본, 대만, 중국법인을 비롯해 중국 파트너사인 YY스포츠, 인도네시아 등 관계사 50여 명이 참석했다. 액티브, 에센셜, 골프, 러닝 등 각 라인별로 디자이너들의 제품 소개와 모델 착장 시연이 진행됐으며, 원형 회의장 구조를 적극 활용해 각 라인별 상품을 한눈에 볼 수 있도록 전시 공간을 구성해 큰 호응을 얻었다.

특히, 이번 수주회에는 각 라인의 남성 제품들을 맨즈 카테고리로 묶어 별도로 선보였다. 라인별 기능성은 강화하면서 라인을 넘나드는 크로스 코디가 가능하도록 해 독자적인 브랜드 파워를 구축하고 포트폴리오로 육성한다는 전략이다. 맨즈 카테고리는 최근 국내외 남성 고객이 증가하면서 현재 전체 매출 비중에 20% 내외로 성장했으며, 올해부터는 남성 고객을 겨냥한 구성을 확대하면서 단계적 전략적으로 비중을 높여 나가겠다는 계획이다.

짐웨어 부분에서는 기존 카테고리보다 개성 있는 디자인과 새로운 로고플레이로 확실한 존재감을 발산하는 'NX'를 선보여, 높은 관심과 기대를 모았다.

올해는 젝시믹스 마케팅 임직원들이 대거 참석해 국가별 온라인 채널 활성화를 위한 현지 트렌드 분석, 자체 플랫폼 강화, 판로 확보 등에 대한 컨설팅 등도 함께 진행됐으며, 라이브 커머스 방송을 시범 운영 중인 중국과 인도네시아 관계사들과 향후 전략에 대해서 심도 있는 논의를 이어갔다.

젝시믹스 관계자는 "올해 FW제품은 제품 본연에 기능에 충실하면서 어떠한 룩에도 자연스럽게 녹아들 수 있는 존재감 있는 아이템들을 출시할 계획이다"며, "올해도 다양한 제품군으로 국내외 애슬레저 시장에서 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
