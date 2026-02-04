토스인사이트, '마이데이터 사업의 현황 및 발전을 위한 제언' 보고서 발간
|사진제공=토스
토스(운영사 비바리퍼블리카, 대표 이승건)의 금융경영연구소 토스인사이트(대표 손병두)가 마이데이터 2차 보고서 '마이데이터 사업의 현황과 발전을 위한 제언'을 발간했다고 4일 밝혔다.
이번 보고서는 지난해 공개된 마이데이터 1차 연구에 이은 후속 보고서로, 국내 마이데이터 사업의 현황을 다시 점검하고 제도가 지속되기 위해 필요한 조건을 정리했다. 금융과 비금융 영역 전반을 함께 살펴보며, 제도 도입 이후 나타난 현실적인 한계와 과제를 중심으로 분석했다.
보고서는 현재 마이데이터 사업이 높은 시스템 구축 비용과 뚜렷하지 않은 수익 구조로 인해 사업자 부담이 커지고 있다고 짚었다. 데이터 전송 의무는 확대됐지만, 이를 뒷받침할 보상 체계나 사업 지속을 위한 구조는 충분히 마련되지 않은 현실도 함께 언급했다.
이에 마이데이터 정책이 기존의 의무 중심 설계에서 벗어나, 참여 주체가 자발적으로 참여할 수 있는 방향으로 점진적인 전환이 필요하다고 제언했다. 데이터 활용 성과에 따른 보상, API 비용 구조 개선, 공공과 민간이 성과를 함께 나누는 정책 설계 등이 주요 과제로 제시됐다.
또한 의료·통신·모빌리티·공공 분야 등으로 확대되고 있는 비금융 마이데이터의 현황도 함께 다뤘다. 비금융 영역은 제도적 기반은 마련됐지만, 표준화와 사업모델 측면에서는 아직 초기 단계에 머물러 있어 추가적인 정책 정비가 필요하다고 분석했다.
토스인사이트는 마이데이터가 단순히 데이터를 이동시키는 제도에 그치지 않고, 개인에게는 실질적인 편익을, 사업자에게는 지속 가능한 수익을 제공하는 구조로 발전해야 한다고 강조했다. 이를 위해 데이터 활용을 중심으로 한 서비스 고도화와 정책적 뒷받침이 함께 이뤄져야 한다는 점을 제언했다.
홍기훈 토스인사이트 연구소장은 "이번 보고서는 마이데이터 제도가 현장에서 마주한 현실적인 문제를 정리하고, 산업이 지속되기 위해 필요한 방향을 살펴본 연구"라며 "마이데이터가 제도를 넘어 실제 데이터 활용과 혁신으로 이어지는 데 참고 자료가 되길 기대한다"고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
