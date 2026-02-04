"우리 집 풍수에 안 좋아" 교통 반사거울 무단 이동, 사고 유발

기사입력 2026-02-04 10:13


"우리 집 풍수에 안 좋아" 교통 반사거울 무단 이동, 사고 유발
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 집 풍수를 이유로 차량용 반사거울을 여러 번 옮겨 수차례 사고를 유발한 여성이 공분을 사고 있다.

중국 매체 상하이 TV와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 상하이의 한 아파트 단지에 사는 여성 A가 풍수를 이유로 반사거울을 반복적으로 옮겨 주민들의 불만이 커지고 있다.

해당 단지는 2012년 입주 초기부터 급커브 구간에 반사거울을 설치해 차량 안전을 확보해 왔다.

그런데 최근 거울이 자주 위치를 바꾸면서 시야 확보가 어려워졌고, 사고가 잇따르자 관리사무소가 여러 차례 조정했지만 문제는 계속됐다.

조사 결과, 거울 맞은편에 거주하는 한 여성이 자신의 집 풍수를 해친다는 이유로 거울을 무단으로 옮긴 사실이 드러났다. 그녀의 남편은 "아내가 최근 건강과 운세가 좋지 않아 풍수 전문가를 불렀는데, 교통용 반사거울이 원인이라는 설명을 들었다"며 "거울이 마치 요괴의 정체를 드러내는 것처럼 우리 집을 향해 있어 찜찜하다"고 주장했다. 그러면서 그는 "거울을 실제로 사용하는 사람은 거의 없다"고 말했지만, 주민들은 "커브길에서 거울이 없으면 운전 시 더욱 주의해야 한다"며 반박했다. 관리사무소는 문제 해결을 위해 반대편에도 거울을 추가 설치했으나, 며칠 뒤 해당 여성은 다시 두 거울 모두를 옮겼다.

이에 주민위원회는 최근 경찰에게 부부를 대상으로 한 교육을 요청했고, 관리사무소는 거울 위치를 시멘트로 고정했다. 경찰은 이들의 행위가 교통사고를 유발할 경우 형사처벌로 이어질 수 있으며, 사고 책임을 져야 할 수도 있다고 경고했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

3.

신동엽, '발레 전공' 딸 한예종·서울대 동시 합격..자식 농사 성공

4.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

5.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

연예 많이본뉴스
1.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

2.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

3.

신동엽, '발레 전공' 딸 한예종·서울대 동시 합격..자식 농사 성공

4.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

5.

절친 품에서 오열한 구준엽..故서희원 이름 남긴 쪽지 울컥 "멍하니 눈물만"

스포츠 많이본뉴스
1.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

2.

"승부조작의 끝은 살인이었다" 中 올림픽대표가 저지른 충격 실화 '재조명'…16년째 복역 중

3.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

4.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

5.

깜짝 결단! '김민재 필요 없어' 뮌헨 매각 1순위→"3옵션 자리 日선수로 충분"…'우파 재계약'에 신바람

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.