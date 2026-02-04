외식프랜차이즈, 새해 외식 키워드 '인건비 절감+딸기'

세계적 기후위기와 물류난, 그리고 고공행진을 거듭하는 환율이 맞물리면서 '원가 쇼크'가 외식업 전반으로 확대되고 있다. 최저임금이 1만원을 넘어서면서 인건비와 고정비 절감이 2026년 외식 키워드로 자리잡고 있다.
4일 외식업계에 따르면 2026년 최저임금은 1만320원이지만 실질 시급은 1만3000원(주휴수당 등 포함)을 넘는다. 점심과 저녁 장사가 대부분으로, 종업원 수를 줄이면 놓치는 고객도 발생한다. 그렇다고 종업원을 더 채용하면 원가 상승으로 수익폭이 줄어든 상태에서 이마저도 만만치 않다. 외식프랜차이즈가 최근 적은 인력으로 노동강도까지 해소한 리뉴얼을 진행하고, 비대면 모바일 관리 강화에 나선 이유다.
한식 프랜차이즈 죽이야기는 솥밥·솥죽 중심의 한식 캐주얼 레스토랑으로 변신에 나섰다. 핵심 경쟁력은 '1인 전용 압력솥 조리 방식'이다. 압력솥은 고형물을 잘 분해하고 풍미를 유지하면서도 조리 시간을 획기적으로 단축시켜 인건비를 절감시켰다는게 죽이야기의 설명이다. 여기에 가맹점주의 노동 강도도 크게 줄이는 효과도 거뒀다.
망향비빔국수는 매장에서 만들기 어려운 야채수와 백김치를 HACCP를 지정받은 망향식품공장에서 생산해 공급한다. 엄격한 위생처리와 연구과정을 거쳐 전통 방법으로 만든다. 매장 조리 인력 절감이 가능하고 본사의 안정적 물류공급으로 가맹점의 원가 부담도 덜었다.
외식프랜차이즈는 계절에 맞게 음식을 즐기는 '제철 코어(core·핵심)' 트렌드와 소셜미디어(SNS) 인증샷 문화도 주목하고 있다. 카페1847은 달기의 신선함을 담은 딸기밀크쉐이크커피로 인기를 얻고 있다. 커피베이 익스프레스는 딸기를 활용한 음료 신메뉴를 올해 초 출시했다. '딸기주스'와 '딸기망고 스무디' 2종이다. 상큼하고 달콤한 딸기 풍미를 강조한 것이 특징이다. 카페 프랜차이즈 브랜드 '커피베이 익스프레스'는 시즌 메뉴를 통해 딸기가 전하는 달콤한 순간을 일상 속에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 하며, 풍성한 겨울 시즌 음료 라인업으로 고객 만족도를 높인다는 계획이다.
프랜차이즈 가맹본부도 인건비 절감과 비대면을 원하는 예비창업자의 성향을 고려해 프랜차이즈 ERP 사용도 확대되고 있다. 가맹점 전용앱을 사용하면 PC, 스마트폰, POS 등 다양한 기기에 접속해 소통 외에도 다양한 관리 기능을 활용할 수 있다는게 장점이다. 프랜차이즈 ERP서비스를 제공하는 리드플래닛은 전국 모든 가맹점주들이 소통할 수 있는 게시판 기능을 포함해 본사와 한 개의 가맹점과의 직접 소통이 가능한 커뮤니티 기능을 갖추고 있다. 광고와 판촉을 진행할 때도 리더스앱의 광고판촉 기능을 통하면 가맹점의 동의여부를 실시간으로 확인 가능하다.
리드플래닛 관계자는 "직접적인 소통 외에도 다양한 기능들을 보유하고 있어 원활한 가맹점 관리에 도움을 준다"며 "양방향으로 가맹점과 직접적인 소통을 통해 함께 운영하고 관리할 수 있다 보니 서로 간에 신뢰가 쌓이게 되고 긍정적인 영향으로 발전할 수 있다"고 말했다.