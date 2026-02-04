개원 12주년 국제성모병원 "지역 넘어 세계 향한 도약"
[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭관동대학교 국제성모병원(의료원장 겸 병원장 고동현 신부)은 지난 3일 병원 마리아홀에서 개원 12주년 기념식을 열고, 중증 진료 역량 및 국제진료 고도화를 다짐했다.
이날 기념식에는 의료원장 겸 병원장 고동현 신부를 비롯해 김명곤 의무원장, 행정부원장 박종훈 신부 등 주요 보직자와 교직원 400여 명이 참석했다.
개원기념식은 ▲우수 임상과 및 부서 표창 ▲장기근속자 표창 ▲신규 교원 소개 ▲개원 12주년 기념사 ▲기념사진 촬영 등의 순서로 진행됐다.
가톨릭관동대학교의료원장 겸 병원장 고동현 신부는 기념사를 통해 "개원 12주년을 맞아 그동안 헌신해 온 교직원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "10여 년간 이어진 노력은 2025년 가시적인 성과로 나타났고, 이제는 그 성과를 안정적으로 정착시켜야 할 시점"이라고 말했다.
이어 "환자 중심의 의료서비스 제공과 내부 협력 문화를 강화해 급변하는 국제 정세와 의료환경 변화에 능동적으로 대응해 나가야 한다"며 "올해는 중증 진료 역량 고도화와 국제진료 확장을 핵심 과제로, 지역을 넘어 세계와 연결되는 의료기관으로 도약하자"고 강조했다.
한편, 2014년 2월 개원한 가톨릭관동대 국제성모병원은 청라, 검단, 영종, 김포 등 인천 서북부 지역 최초이자 유일한 대학병원으로, 거점 병원의 역할을 수행하고 있다.
지난해에는 지역완결형 의료체계 실현을 목표로 심장혈관에 특화된 심장혈관병원을 개원했으며, 24시간 365일 심장·뇌혈관 환자가 안심하고 치료받을 수 있도록 전문 의료진과 장비를 갖춰 환자 중심의 진료 환경을 제공하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|가톨릭관동대학교의료원장 겸 병원장 고동현 신부(앞줄 가운데) 등 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.
