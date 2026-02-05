BNK금융그룹, 장애인문화예술단 ㈜지캡과 업무협약

기사입력 2026-02-05 18:25


BNK금융그룹, 장애인문화예술단 ㈜지캡과 업무협약
부산은행과 경남은행이 4일 장애인문화예술단 ㈜지캡 본사에서 '장애인 고용 확대와 지속가능한 상생협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 사진제공=BNK금융그룹

BNK금융그룹(회장 빈대인) 계열사인 부산은행과 경남은행이 4일 오후, 장애인문화예술단 ㈜지캡 본사에서 '장애인 고용 확대와 지속가능한 상생협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

㈜지캡은 경남 김해시에 위치한 장애인 표준사업장으로, 장애인 문화예술단을 운영하고 있으며 향후 부산 지역으로 활동 범위를 확대할 계획이다.

이번 협약을 통해 부산은행과 경남은행은 장애인 고용 지원을 바탕으로 안정적인 일자리 창출을 도모하고, 장애인 문화예술 활동을 지속적으로 지원해 나갈 예정이다.

협약식에 참석한 BNK금융그룹 관계자는 "장애인 일자리 확대와 문화 복지 증진을 통해 사회적 가치 실현에 기여할 수 있어 매우 뜻 깊다"며 "앞으로도 ESG 경영 실천을 통해 지역사회와 함께 성장하는 금융기관의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.

BNK금융그룹은 이번 협약을 계기로 사회적 취약계층에 대한 책임을 강화하고, 장애인 고용과 문화예술을 연계한 지속가능한 상생협력 모델을 구축해 나갈 계획이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

