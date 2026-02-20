속이 편안한데 위암?, 초기엔 자각 증상 없기도…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 속이 편하다고 해서 위가 건강하다고 단정할 수는 없다. 위암은 통증이나 뚜렷한 불편감 없이 조용히 시작되는 경우가 많기 때문이다. 실제로 위암 환자 중 상당수는 특별한 증상 없이 건강검진을 통해 발견된다.
초기 위암은 자각 증상이 없거나 경미한 경우가 많다. 소화가 잘 안되는 느낌, 더부룩함, 가벼운 속쓰림 정도로 나타나 일상적인 소화불량으로 여기고 지나치기 쉽다. 체중 감소, 식욕 저하, 상복부 통증, 빈혈과 같은 증상이 나타날 때는 이미 진행된 경우가 많다.
진행성 위암은 위 절제 수술과 항암치료가 필요하지만 점막이나 점막하층 상부에 국한된 조기 위암은 치료 내시경만으로도 완치를 기대할 수 있다. 대표적인 내시경 치료 방법인 내시경 점막하박리술(ESD)은 내시경 기구를 이용해 암 병변을 정교하게 박리하여 한 번에 제거하는 정밀 내시경 치료법이다.
고려대학교 안산병원 소화기내과 김승영 교수는 "내시경 시술은 위를 절제하지 않고 병변만 제거하는 최소침습적 치료 방법"이라며 "수술에 비해 입원 기간이 짧고 회복이 빨라 대부분 시술 다음날부터 식사가 가능하며 일상생활 복귀도 빠른 편이라 환자들의 만족도가 높다"고 설명했다.
위암 예방의 기본은 생활 습관 관리와 정기 검진이다.
과도한 염분 섭취와 가공식품 위주의 식습관, 흡연, 음주는 위 점막 손상과 만성 염증을 유발해 위암 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있다. 따라서 금연과 절주를 생활화하고 건강한 식습관을 유지해야 하며 증상이 없더라도 위내시경 검사를 정기적으로 받는 것이 필요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|