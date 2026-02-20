고려대 의대 백신혁신센터, 백신전문가 양성 교육 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 의과대학 백신혁신센터(센터장 정희진)가 오는 26~27일 고려대학교 백주년기념삼성관 국제원격회의실에서 '2026 백신전문가 양성 교육프로그램'을 개최한다.
이번 교육프로그램은 백신 연구 및 개발 분야의 전문 인력 양성을 목적으로 마련됐으며, 현장의 수요를 반영해 ▲백신 면역학 및 연구개발 ▲백신 임상시험 및 커뮤니케이션 주제로 구성됐다. 이틀간 16명의 분야별 전문가가 강연자로 참여해 이론과 실제를 아우르는 교육을 진행할 예정이다.
고려대 의대 백신혁신센터는 사회공헌의 일환으로 2023년부터 매년 백신전문가 양성 교육프로그램을 운영해 왔다. 지난 3년간 기업, 공공기관, 의료기관, 대학과 연구소 등에서 근무하는 연구자들이 해당 교육을 수강했다. 수강생들은 프로그램의 직무 연관성이 높고, 강사진의 현장 경험과 전문성이 뛰어나 지식 향상과 직무 수행 역량 강화에 도움이 됐다고 긍정적으로 평가했다.
고려대학교 의과대학 백신혁신센터는 '백신으로 감염병 위기로부터 인류를 구한다'는 미션 아래 2021년 9월 설립된 국내 유일의 비영리 민간 백신연구개발기관이다. 안전하고 효과적인 백신개발을 위한 기초 및 임상, 정책연구까지 전주기 백신개발연구가 가능한 플랫폼을 구축하고 연구, 위기소통, 교육, 기관 간 협력을 촉진하기 위해 최선을 다하고 있다. 나아가 교육을 통한 인재 양성을 바탕으로 국가 백신 산업 발전과 인류 보건 향상에 기여하기 위한 노력을 이어갈 계획이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com