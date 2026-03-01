'천의 얼굴' 류마티스, 단순 관절염 아냐…피부 발진·안구 건조까지

|
[스포츠조선 장종호 기자] '류마티스'라는 단어를 들으면 대다수의 사람들은 비 오기 전 쑤시는 무릎이나 노화로 인한 퇴행성 관절염을 떠올리기 쉽다. 하지만 류마티스 질환은 단순히 관절이 닳아서 생기는 병이 아니다. 류마티스 질환은 관절과 연골은 물론 뼈, 근육, 인대, 그리고 이를 둘러싼 혈관과 신경 등 인체의 근골격계 전반에 발생하는 100여 가지 이상의 다양한 질환을 포괄하는 광범위한 개념이다. 이들 중 상당수는 우리 몸을 지켜야 할 면역세포가 도리어 자신의 신체를 공격하는 '자가면역질환'에 속한다.
고려대학교 구로병원 류마티스내과 최인아 교수의 도움말로 류마티스 질환에 대해 정리했다.
이 범주에는 널리 알려진 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 통풍 외에도 전신 홍반 루푸스, 베체트병, 쇼그렌 증후군, 혈관염 등 다양한 자가면역 질환들이 포함된다. 이들 질환의 상당수는 면역 체계가 신체 조직을 비정상적으로 인식하는 기전을 따르기 때문에, 염증이 관절에만 국한되지 않고 혈관을 통해 전신 장기에 영향을 미칠 수 있다. 최인아 교수는 "따라서 류마티스 질환은 국소적인 관절 치료를 넘어 전신의 염증 반응을 조절하는 내과적 접근이 필수적인 전신성 질환군으로 분류된다"고 설명했다.
◇혈액·영상·유전자 검사로 감별
류마티스 질환은 포함되는 질병의 종류가 방대한 만큼 초기 증상 또한 천차만별이다. 흔히 알려진 관절의 부종이나 아침 기상 후 뻣뻣해지는 조조강직 외에도, 질환에 따라 허리나 엉덩이 통증(강직성 척추염), 엄지발가락의 급격한 열감과 통증(통풍) 등 통증 부위와 양상이 각기 다르게 나타난다.
특히 단순 관절 질환과 달리 관절 외 증상을 동반하는 경우가 흔한데, 원인을 알 수 없는 피부 발진이나 구강 궤양, 안구 건조, 레이노 현상(손발 저림 및 변색) 등이 대표적이다. 따라서 이유 없는 미열이나 전신 피로감이 2주 이상 지속되면서 신체 곳곳에 이상 신호가 감지된다면 단순 몸살이 아닌 류마티스 질환을 의심해야 한다.
진단 과정 역시 단일 검사만으로 확진하기 어려워 환자의 임상 증상과 다양한 검사 결과를 종합하여 이루어진다. 혈액 검사를 통해 체내 기본적인 염증 수치(ESR, CRP)를 파악함은 물론, 의심되는 질환에 따라 류마티스 인자, 항핵항체, 유전자 검사(HLA-B27), 요산 수치 등을 선별적으로 확인한다. 영상 의학적으로는 X-ray를 기본으로 하되, 초기 뼈의 변화나 인대, 활막의 염증 상태를 정확히 파악하기 위해 관절 초음파나 MRI, CT 등의 정밀 검사를 병행하여 류마티스 질환 중 정확한 병명을 감별해낸다.
◇아침에 지속되는 뻣뻣함…움직이면 다소 호전
초기 증상 역시 일반적인 퇴행성 관절염과 차이를 보인다. 가장 대표적인 특징은 아침 기상 후 관절이 뻣뻣해져 움직이기 힘든 '조조강직' 현상이 1시간 이상 지속되는 것이다. 또한 휴식을 취하면 통증이 완화되는 퇴행성 질환과 달리, 류마티스 질환은 활동을 시작하고 몸을 움직이면 관절의 뻣뻣함이 다소 호전되는 경향이 있다. 만약 작은 관절에 통증과 부종이 대칭적으로 나타나거나, 관절 증상 외에 원인 미상의 미열, 체중 감소, 피로감이 2주 이상 지속된다면 질환을 의심해야 한다.
진단은 단일 검사만으로 확진하기 어려워 전문의의 신체 검진, 혈액 검사, 영상 의학 검사를 종합하여 판정한다. 혈액 검사로 류마티스 인자(RF), 항CCP 항체, 염증 수치(ESR, CRP) 등을 확인하고, X-ray 검사를 통해 뼈의 구조적 변형을 살핀다. 발병 초기에는 X-ray 상 변화가 뚜렷하지 않을 수 있어, 관절 초음파나 MRI를 통해 활막의 염증 정도와 초기 골미란(뼈가 깎이는 현상) 여부를 정밀하게 관찰하는 과정이 수반된다.
◇꾸준한 관리로 합병증 예방
류마티스 질환은 종류가 100여 가지에 달하고 발병 원인과 침범 부위가 제각각인 만큼, 정확한 진단명에 따른 '맞춤형 치료'가 무엇보다 중요하다. 단순히 통증을 줄이는 소염진통제나 스테로이드뿐만 아니라, 질환의 특성에 따라 면역 체계를 조절하는 항류마티스제, 생물학적 제제, 혹은 요산 저하제 등 각기 다른 기전의 약물이 사용된다. 최근에는 의학의 발전으로 각 질환의 염증 유발 물질을 정밀하게 타겟팅하는 치료법이 확대되면서, 관절 손상은 물론 폐나 신장 등 주요 장기의 합병증을 막는 치료 성적이 크게 향상되었다.
최인아 교수는 "류마티스 질환의 치료 목표는 염증 수치를 정상화하고 질병의 활성도를 낮게 유지해 신체 기능을 보존하는 데 둔다. 증상이 일시적으로 호전되었다고 해서 자의적으로 투약을 중단하면 재발하거나 전신 합병증이 발생할 위험이 크므로, 고혈압이나 당뇨병처럼 꾸준한 약물 복용과 정기적인 검사가 필수적이다"면서 "약물 치료와 더불어 금연, 규칙적인 스트레칭, 적정 체중 유지 등 질환별로 권장되는 생활 습관 교정이 병행되어야만 최선의 예후를 기대할 수 있다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|