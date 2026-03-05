자생한방병원, '미시간주립대 의대생 대상 한의치료 견학 프로그램' 성료

[스포츠조선 장종호 기자] 자생한방병원(병원장 이진호)이 지난 4일 미국 미시간주립대학교(MSU, Michigan State University) 의대생 및 교수진을 초청해 'MSU 한의치료 견학 프로그램'을 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 프로그램은 MSU 학생들에게 자생한방병원의 비수술 척추 치료와 한의학 및 통합의학 기반의 의료 시스템에 대한 이해를 넓혀주기 위해 마련됐다. 해당 행사는 MSU 관계자 20여 명이 참여했으며 ▲자생메디바이오센터 등 병원 시설 투어 ▲한의학 및 비수술 척추·관절 치료 소개 ▲약침·추나요법·동작침법 등 주요 치료 시연 및 질의응답 등으로 프로그램이 운영됐다.
이번 방문은 해외 의대생들이 한의학의 임상 현장과 통합진료 시스템을 직접 경험할 수 있었다는 데 의미를 더했다. 자생한방병원 측은 비수술 중심 치료 시스템과 통합의학 모델의 경쟁력을 해외 의료 교육기관에 효과적으로 알리는 계기가 됐다고 설명했다.
이번 프로그램에 참여한 가브리엘 마리니학생은 "자생한방병원 의료 시스템이 전통의학과 현대의학을 유기적으로 접목해 발전하고 있다는 점에서 매우 인상적이었다"며 "이론으로 접하던 통합의학을 실제 임상 환경에서 경험할 수 있어 뜻 깊은 시간이었다"고 소감을 밝혔다.
자생한방병원 이진호 병원장은 "이번 프로그램은 해외 의대생들이 한의학과 현대의료가 결합된 통합의료 모델을 효과적으로 이해하는 자리였다"며 "앞으로도 꾸준한 국제 교류를 바탕으로 한의학의 글로벌 경쟁력 강화를 이어 나가겠다"고 말했다.
한편 자생한방병원은 지난 2011년 미시간주립대학교와 업무협약(MOU)을 맺고 학술·교육 분야에서 지속적인 교류를 이어오고 있다. 이와 함께 인턴십 프로그램, 국제학술대회 개최 등 다양한 협력 사업을 추진하며 한의학의 세계화를 위한 노력을 확대해 오고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com