네시픽, 'B ICONIC' 공식 스폰서로 참가... K-뷰티 존재감 강화

최종수정 2026-03-05 14:09

네시픽, 'B ICONIC' 공식 스폰서로 참가... K-뷰티 존재감 강…

글로벌 스킨케어 브랜드 네시픽(NACIFIC)이 이탈리아 밀라노에서 열린 밀라노 패션위크(Milano Fashion Week) 기간 대표 행사 중 하나인 'B ICONIC: LA NUOVA EDIZIONE IL 1° MARZO 2026'(이하 B ICONIC)에 공식 스폰서로 참가하며 유럽 현지 오프라인 접점을 확대했다.

B ICONIC은 단순 런웨이를 넘어 패션·퍼포먼스·음악·비주얼 연출을 결합한 멀티센서리(복합 경험)형 이벤트로, 촬영 및 모델 기획을 자체 진행하는 크리에이티브 프로덕션이 운영하는 것이 특징이다. 특히 패션쇼를 콘텐츠로 전환하는 포맷을 지향해, 무대 위 쇼 자체뿐 아니라 현장 경험이 사진·영상·SNS 기반의 콘텐츠로 확장되도록 연출과 동선을 설계하는 방식으로 알려졌다.

이번 행사는 3월 1일(현지시간) 밀라노 MAGAZZINI GENERALI (Via Pietrasanta 16, Milano)에서 진행됐으며, 밀라노 패션위크 기간 다수의 쇼 가운데 100% Made in Italy 기반의 7개 브랜드가 참여해 이탈리아 로컬 패션 신(Scene)의 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다.

네시픽은 이번 스폰서십을 통해 '현장 경험' 중심의 브랜딩을 강화했다. 모델 및 VVIP 대상으로는 네시픽의 메인 신제품 라인인 '시카 PDRN'(토너·세럼·크림) 200세트를 제공해, 패션 관계자 및 프리미엄 타깃에게 브랜드의 핵심 라인업을 집중적으로 각인시키는 전략을 택했다. 단순 협찬을 넘어, 행사 콘셉트와 어울리는 백스테이지/핵심 관객 동선 중심의 샘플링을 통해 제품 경험을 촘촘히 설계한 점이 특징이다.

또한 일반 방문객에게는 시카 PDRN 세럼과 네시픽 베스트 라인업인 '콜라겐 겔 마스크' 1,000세트를 지원하며 체험 접점을 확대했다. 현장을 찾은 관람객이 직접 제품을 경험하고, 개인 SNS 콘텐츠로 자연스럽게 이어질 수 있도록 구성해 체험-콘텐츠-확산으로 연결되는 이벤트 구조를 강화했다. 행사에는 약 1,000명 규모의 방문객이 참여한 것으로 집계됐다.

네시픽 관계자는 "패션·콘텐츠·퍼포먼스가 결합된 밀라노 현지 포맷과의 협업을 통해, 유럽 시장에서 네시픽의 핵심 신제품 '시카 PDRN'을 중심으로 K-뷰티의 제품력과 브랜드 감도를 현장에서 직접 체감할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 글로벌 주요 이벤트 및 파트너십을 기반으로 오프라인 브랜딩과 체험 마케팅을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

2.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

3.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

4.

'9개월 딸맘' 손담비, 母 학대로 숨진 '해든이' 추모 "다음생엔 마음껏 울고 사랑받길"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

연예 많이본뉴스
1.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

2.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

3.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

4.

'9개월 딸맘' 손담비, 母 학대로 숨진 '해든이' 추모 "다음생엔 마음껏 울고 사랑받길"

5.

장항준, 천만 앞두고 '공약 대참사' 수습 "개명·성형? 감당 안 된다"

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 오타니를 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶었다고? 38세 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

2.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

3.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

4.

"손흥민도 얼마나 기쁠까" 'HERE WE GO' 오피셜→'FA' 알리, 토트넘 깜짝 복귀…재기 위해 문 열었다

5.

'라인업 대거 변경' 신상우호, 필리핀전 선발 명단 공개...손화연-전유경 출격[여자 아시안컵 라인업]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.