[경마] 올해의 단거리 최강馬전 시작! 부산일보배 대상경주 8일 개최

기사입력 2026-03-05 15:23


한국 경마 단거리 최고를 가리는 제20회 부산일보배(G3, 1200m, 3세 이상, 5억원) 대상경주가 오는 8일 한국마사회 렛츠런파크 부산경남에서 제6경주로 펼쳐진다.

올해로 20회를 맞이한 '부산일보배' 대상경주가 4월 SBS스포츠 스프린트, 5월 서울마주협회장배로 이어지는 스프린터(Sprinter, 단거리 선수) 시리즈의 첫 번째 관문으로 열린다. 스프린터 시리즈는 3개 경주로 진행되며, 각 경주에서 획득한 승점을 합산해 최고 점수를 얻은 경주마가 최강 단거리마 타이틀과 함께 1억원의 인센티브를 획득한다. 이번 부산일보배는 단거리 경주에 특화된 경주마들이 자웅을 겨루는 중요한 첫 대결이 될 것이다.

총 12두의 경주마가 출전하며, 단거리 경주의 특성상 출발 직후부터 선두를 차지하기 위한 치열한 몸싸움이 예상된다. 특히, 지난해 최초의 스프린트 삼관마에 등극한 '빈체로카발로'가 2년 연속 우승을 목표로 출전해 차세대 강자 '위너클리어'와 '영광의 월드' 와의 대격돌이 큰 관심을 모은다.


빈체로카발로(오른쪽)가 2025년 5월 18일에 열린 서울마주협회장배에서 우승을 차지하고 있다. 사진제공=한국마사회
[서]빈체로카발로(23전 10/3/1, 레이팅110, 한국, 수, 5세, 밤색, 부마:카우보이칼, 모마:시티래스, 마주:김현강, 조교사:서인석)

빈체로카발로는 스프린터 시리즈 창설 이후 '최초의 스프린터 삼관마'로 등극했다. 단거리 최강마로서의 명성을 얻으며 3000만원으로 시작해 몸값의 326배를 벌어들였지만, 가장 최근 대상경주인 국제신문배에서는 시작부터 뒤쳐지는 모습을 보이며 경마 팬들에게 큰 아쉬움을 남겼다.

이후 오랜 휴양을 보낸 이 마필은 디펜딩 챔피언에 도전하기 위해 첫 복귀로 부산일보배 대상경주에 도전한다. 지난 12일 주행심사에서는 좋은 컨디션을 보이며, 이번 대상경주가 화려한 복귀전이 될지 팬들의 기대를 모으고 있다. 그는 중후미권에서 흐름을 따라가며 추입을 진행하는 특성을 갖추고 있어 전개나 주로 상태에 크게 흔들리지 않는 전천후 스타일이다. 따라서 앞선 전개에서 유리한 위치를 선점하는 것이 중요하며, 힘의 안배가 경기 결과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.


위너클리어가 2025년 11월 30일 KRA스프린트에서 우승을 차지하는 모습. 사진제공=한국마사회
위너클리어(14전 7/1/1, 레이팅90, 한국(포), 수, 4세, 밤색, 부마:KLIMT, 모마:클리어크리던스, 마주:이종훈, 조교사:백광열)

이 마필은 1200m 경주에서 존재감을 키워온 떠오르는 샛별이다. 위너클리어는 1200m 대상경주에 꾸준히 출전해 안정적인 성적을 쌓아왔고, 단거리 대상경주 3회 우승을 이뤄내며 '실적으로 증명된 스프린터'로 자리매김 했다.


최근에는 3세부터 출전한 1200m 경주에서 5전 4승을 기록하며 높은 승률을 보였고, 4세가 되며 체력과 완성도까지 한층 단단해졌다. 여기에 대상경주 경험이 쌓이면서 전개 대응과 승부 타이밍에서도 노련함이 더해졌다는 평가를 받고 있다. 이제 위너클리어는 '기대주'라는 수식어를 넘어, 1200m 최상위 무대에서 꾸준히 결과를 만들어낼 핵심 전력으로 주목받는다. 4세 첫 대상경주에서 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 기대가 모인다.


영광의월드가 2025년 4월 13일 SBS 스포츠스프린트 출전을 준비하고 있다. 사진제공=한국마사회
[서] 영광의월드(22전 11/5/1, 레이팅 108, 한국, 거, 5세, 갈색, 부마:언캡처드, 모마:주말파티, 마주:변창덕, 조교사:박재우)

영광의월드는 아직 대상경주 우승 트로피는 없지만, 스프린트 무대에 꾸준히 문을 두드려온 강자다. 이 마필은 지난해 1200m 경주에 집중하며 스프린터로서 완성도를 끌어올렸다. 직전 세계일보배 대상경주에서는 2위를 기록했고, 이번에는 2주 만에 연달아 대상경주에 출전한다.

보통 경주마들은 한 달 주기로 출전하는 경우가 많은데 이처럼 빠른 로테이션은 마방이 말의 컨디션을 높게 보고 있다는 신호로 해석할 만하다. 특히 세계일보배에서는 초반부터 치고 나오며 선두권을 장악했고, 마지막 코너까지 흐름을 주도했다. 디펜딩 챔피언 '크라운함성'과의 격차도 벌리며 우승이 눈앞에 보였지만, 막판 '스피드영'의 강한 추입에 덜미를 잡혀 아쉽게 우승을 놓쳤다. 이제 남은 과제는 '한 끗'을 넘는 것이다. 세계일보배의 아쉬움을 발판 삼아 '영광의월드'는 부산일보배에서 대상경주 첫 우승을 도전한다.


블랙머스크가 2025년 9월 7일 코리아스프린트 출전을 앞두고 예시장을 돌고 있다. 사진제공=한국마사회
[서] 블랙머스크(35전 11/4/0, 레이팅 108, 미국, 수, 8세, 흑갈색, 부마:FLAT OUT, 모마:업점프드더데블, 마주:김한수, 조교사:토니)

블랙머스크는 8세의 나이에도 여전히 존재감을 보이는 베테랑 스프린터다. 지난해 국제신문배에서는 7위에 그치며 대상경주에서는 다소 약한 모습을 보이기도 한다. 다만, 일반경주에서는 이야기가 다르다. 특히 1200m 단거리에서 꾸준히 경쟁력 있는 성적을 기록해 최근에는 1등급 경주에서 깜짝 우승까지 만들어내어 여전한 한 방을 증명했다.

비록 체력적인 부담이 커질 수 있는 나이지만, 그간의 힘과 경주 능력으로 이를 상쇄할 수 있다. 지난 주행심사에서도 1위를 기록하며 쾌조의 컨디션을 보여줬고, 이번 경주에서는 노장 특유의 노련함이 관전 포인트가 될 것이다. 또한 지난해 코리아 스프린트에서 4위의 성적은 블랙머스크가 여전히 큰 무대에서도 통할 수 있는 경주력을 갖췄다는 방증이다. 이번에도 전개만 잘 맞는다면 노장의 저력을 다시 한 번 보여줄 가능성이 충분하다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

