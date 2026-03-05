유한양행·휴이노, '세계 맥박의 날 2026' 캠페인 참여…실시간 심전도 체험 프로그램 운영

기사입력 2026-03-05 15:27


유한양행·휴이노, '세계 맥박의 날 2026' 캠페인 참여…실시간 심전도…

유한양행과 휴이노가 '세계 맥박의 날(Pulse Day) 2026' 캠페인 행사에서 스마트 AI 텔레메트리 '메모 큐(Memo Cue)'를 활용한 실시간 심전도 체험 프로그램을 운영했다.

3월 1일 세계 맥박의 날을 맞아 대한부정맥학회가 주최한 이번 행사는 글로벌 공공 인식 캠페인의 일환으로, 부정맥에 대한 올바른 이해와 조기 발견의 중요성을 시민들에게 알리기 위해 마련됐다.

지난 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 열린 행사 현장에서 유한양행과 휴이노는 메모 큐 솔루션을 통해 방문객의 심전도(ECG)와 맥박을 실시간으로 측정하고, 룰렛 이벤트를 통해 '심박수 올리기·내리기' 미션을 수행하는 참여형 프로그램을 진행했다. 방문객은 러닝·제자리 뛰기·명상 등 간단한 동작을 통해 심박 변화를 직접 경험하고, 그에 따른 심전도 파형 변화를 현장에서 확인했다.

유한양행 관계자는 "대한부정맥학회가 주최한 이번 '세계 맥박의 날' 행사에 참여한 것을 계기로, 심장 건강 관리의 중요성이 널리 알려지길 바란다"며, "앞으로도 다양한 홍보 활동을 통해 유한양행과 휴이노가 디지털 헬스케어 분야에서 심장 건강 관리의 효율성을 알리는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

4.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

5.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

2.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

3.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

4.

'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술"

5.

[공식] 캐나다로 떠났던 이휘재, 4년 만에 방송 복귀…"'불후의 명곡' 경연자로 출연"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

2.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

3.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

4.

日 폭발! '이럴 수가' 대한민국 이름도 없다→일본은 15위 등장, 세계 각국 기자 선정 월드컵 랭킹 공개..."日 아시아 유일"

5.

'韓 보다 낫다'는 대만, 호주전 라인업 공개 'ML 출신 리드오프+프리미어12 캡틴 3번'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.