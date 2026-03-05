유한양행·휴이노, '세계 맥박의 날 2026' 캠페인 참여…실시간 심전도 체험 프로그램 운영

유한양행과 휴이노가 '세계 맥박의 날(Pulse Day) 2026' 캠페인 행사에서 스마트 AI 텔레메트리 '메모 큐(Memo Cue)'를 활용한 실시간 심전도 체험 프로그램을 운영했다.
3월 1일 세계 맥박의 날을 맞아 대한부정맥학회가 주최한 이번 행사는 글로벌 공공 인식 캠페인의 일환으로, 부정맥에 대한 올바른 이해와 조기 발견의 중요성을 시민들에게 알리기 위해 마련됐다.
지난 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 열린 행사 현장에서 유한양행과 휴이노는 메모 큐 솔루션을 통해 방문객의 심전도(ECG)와 맥박을 실시간으로 측정하고, 룰렛 이벤트를 통해 '심박수 올리기·내리기' 미션을 수행하는 참여형 프로그램을 진행했다. 방문객은 러닝·제자리 뛰기·명상 등 간단한 동작을 통해 심박 변화를 직접 경험하고, 그에 따른 심전도 파형 변화를 현장에서 확인했다.
유한양행 관계자는 "대한부정맥학회가 주최한 이번 '세계 맥박의 날' 행사에 참여한 것을 계기로, 심장 건강 관리의 중요성이 널리 알려지길 바란다"며, "앞으로도 다양한 홍보 활동을 통해 유한양행과 휴이노가 디지털 헬스케어 분야에서 심장 건강 관리의 효율성을 알리는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com