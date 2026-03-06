'황금 오리' 발견, 뱃속에 250만원 상당 '금', 왜 그런가 보니…

기사입력 2026-03-06 12:14


'황금 오리' 발견, 뱃속에 250만원 상당 '금', 왜 그런가 보니…
자료사진 출처=언스플래쉬, 지우파이 뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 농민이 키운 오리 배 속에서 금이 발견돼 화제다.

지우파이 뉴스 등 중국 매체들에 따르면 후난성 롱후이현에 사는 류 모씨는 최근 집에서 키우던 오리의 위 속에서 금 입자를 발견했다. 무게는 약 10g으로 시가 약 1만 2000위안(약 250만원)에 달했다.

류씨는 오리를 강가에서 방목했는데, 이 강은 과거 금광으로 유명했던 곳이라 오리가 금이 섞인 진흙을 삼킨 것으로 추정했다. 전문가들은 금은 체내에서 소화되거나 흡수되지 않고 배설되지만, 덩어리가 크거나 불순물이 섞인 경우 동물이나 사람에게 장폐색이나 중독을 일으킬 수 있다고 설명했다.

류씨는 다른 주민들도 오리에서 금을 발견한 적이 있지만, 자신처럼 많은 양을 발견한 사례는 없었다고 전했다.

하지만 일부 네티즌은 조작 등을 의심했다.

롱후이현 자연자원국은 전문 기관의 추가 검증이 필요하다고 밝혔다.

다만 지난해 같은 강에서 주민들이 모래를 씻어내는 과정에서 10g 이상의 금을 발견한 사례가 있었다고 설명했다.

롱후이현을 남북으로 흐르는 천수이강은 1970년대부터 1990년대까지 금 채굴 붐을 일으켰던 곳으로, 이후 정부가 개인 금 채굴을 금지했다. 중국 법에 따르면 지하 자원과 문화재는 모두 국가 소유로 규정되어 있어, 이번에 발견된 금의 소유권을 누구에게 귀속할지는 불분명하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남' 장항준 감독 "한번도 상상 못한 천만..♥김은희 기뻐하면서도 조심스러워"(일문일답)

2.

'사기캐' 22기 영숙 "결혼 2주 만 이혼, 내 유전자 휼륭해 애 4명 낳고파"

3.

박재범, 2PM 탈퇴 16년 만에 언급 "많은 분께 피해끼쳐 죄송할 뿐"

4.

블랙핑크 또 기록 썼다…‘DEADLINE’ 초동 177만장, 걸그룹 역대 1위

5.

"죽을 뻔한 얘기해 주세요"..심정지 김수용, 김숙과 만났다..기적회생후 첫 동반출연(도라이버)

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남' 장항준 감독 "한번도 상상 못한 천만..♥김은희 기뻐하면서도 조심스러워"(일문일답)

2.

'사기캐' 22기 영숙 "결혼 2주 만 이혼, 내 유전자 휼륭해 애 4명 낳고파"

3.

박재범, 2PM 탈퇴 16년 만에 언급 "많은 분께 피해끼쳐 죄송할 뿐"

4.

블랙핑크 또 기록 썼다…‘DEADLINE’ 초동 177만장, 걸그룹 역대 1위

5.

"죽을 뻔한 얘기해 주세요"..심정지 김수용, 김숙과 만났다..기적회생후 첫 동반출연(도라이버)

스포츠 많이본뉴스
1.

"형우형이 자기말만 들으면 12승 한다고..." 고개갸웃 최원태의 귀는 강민호에게로...[오키나와 코멘트]

2.

'경질이 답이다' 英 BBC의 단호한 결론, '소방수' 투도르는 토트넘의 2부 강등을 구할 적임자가 아니다

3.

150㎞ 직구 10개로 삼자범퇴라니... 트레이드 3년만에 복덩이될까. "1회부터 준비했다"[오키나와 코멘트]

4.

악! 옆구리가 또, 송성문 130m 대형 홈런 치고 교체됐다...예방차원이라지만

5.

"부었다" 왼발 꺾인 이정후 주저앉자, 韓 아찔했다…"일단 경기는 할 수 있는 상태인데…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.