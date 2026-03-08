"논알코올 주문액 1년만에 64% ↑"…GS25, 프리미엄 논알코올 맥주 '어프리데이 버라이어티팩' 선보여

기사입력 2026-03-08 14:09


"논알코올 주문액 1년만에 64% ↑"…GS25, 프리미엄 논알코올 맥주…

'헬시플레저'(Healthy Pleasure) 트렌드가 주류 시장의 핵심 키워드로 부상하면서, 논알코올 맥주 수요도 늘고 있다.

실제 GS25가 최근 1년간 와인25플러스 주문 데이터를 분석한 자료에 의하면, 논알코올 주문액은 직전 1년 대비 64% 성장했다.

이와 관련 GS25가 주류 스마트오더 플랫폼 '와인25플러스'를 통해 프리미엄 논알코올 맥주 '어프리데이'를 업계 단독으로 선보였다. 국내외 주요 맥주 품평회를 석권한 '어프리데이'는 특히 세계 3대 맥주 대회 중 하나로 꼽히는 International Beer Cup(IBC) 2025에서 논알코올 부문 금메달(스타우트)과 은메달(IPA)을 동시에 수상한 바 있다. 일반 맥주와 동일한 원재료, 양조 과정을 거쳐 완성됐으며, 홉의 아로마와 발효 과정에서 생성되는 풍미 등이 그대로 살아있는 것이 가장 큰 특징으로 꼽힌다.

GS25가 이번에 출시한 상품은 어프리데이 6종으로 구성한 '어프리데이 버라이어티팩'으로 GS25의 와인25플러스를 통해 주문한 후 원하는 GS25 매장을 통해 수령 가능하다. .

엄진호 GS리테일 와인25플러스MD는 "맛있고 건강하게 즐기는 주류 문화가 빠르게 확대되는 가운데 맛과 품질을 모두 갖춘 프리미엄 논알코올 상품을 선제적으로 도입하게 됐다"며 "와인25플러스를 차별화 주류, 논알코올 상품 라인업을 함께 확대하며 소비 트렌드를 선도해 갈 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



