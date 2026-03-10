유한재단·한국사회보장정보원, MOU 체결…돌봄청소년·청년 지원 사업 본격 추진

기사입력 2026-03-10 11:16


유한재단·한국사회보장정보원, MOU 체결…돌봄청소년·청년 지원 사업 본격…
　◇원희목 유한재단 이사장(왼쪽)과 김현준 한국사회보장정보원 원장. 사진제공=유한재단

유한재단이 한국사회보장정보원과 업무협약(MOU)을 체결하고, 돌봄청소년·청년 지원사업을 본격 추진한다.

지난 9일 진행된 이번 협약은 가족 돌봄 부담으로 학업·취업·정서적 어려움을 겪는 청소년·청년을 조기에 발굴하고, 지방자치단체와 유관기관의 현장 망 및 사회보장 정보를 연계해 맞춤형 지원으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 민간 공익재단과 공공기관이 협력해 복지 사각지대를 체계적으로 해소하겠다는 취지다.

양 기관은 돌봄청소년·청년 발굴을 위한 협력 체계를 구축하고, 지자체 및 유관기관과의 정보연계를 통해 생활·교육·정서 지원 등 필요한 서비스를 연계해 나갈 계획이다. 사업 추진 과정에서 축적되는 성과와 사례는 향후 제도 개선과 정책 협력에도 활용될 예정이다. 양 기관은 앞으로 실무 협의를 통해 발굴 기준과 연계 절차를 구체화하고, 사업 성과에 따라 협력 영역을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

원희목 유한재단 이사장은 "가족을 돌보느라 자신의 삶을 돌볼 여력이 없는 청소년과 청년들이 제때 지원을 받을 수 있도록 발굴과 연계가 무엇보다 중요하다"며 "이번 사업이 안정적으로 자리 잡을 경우, 재단의 복지사업 전반에서 사회보장정보원과의 협력을 확대해 더 많은 사각지대 취약계층을 지원할 계획"이라고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com





