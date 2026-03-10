SK브로드밴드, iF 디자인 어워드 2026서 디자인 부문 본상 수상

SK브로드밴드가 'iF 디자인 어워드(iF Design Award) 2026'에서 '기가 와이파이 7'과 'AI 5 셋톱박스'로 제품 디자인 부문 본상을 수상했다. iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나다.
10일 SK브로드밴드에 따르면 iF 디자인 어워드에서 본상을 수상한 '기가 와이파이 7'은 안테나를 와이파이 신호에 최적화된 각도로 고정한 뒤 심플한 정사각형 판 안에 내장했다. 기본형인 L자형 구조는 벽걸이 TV 후면에도 쉽게 부착할 수 있도록 디자인했다. 환기구는 공기 흐름만으로도 발열량을 줄여줄 수 있게 설계했다.
AI 5 셋톱박스는 불필요한 요소를 줄이는 등 미니멀한 디자인을 적용했다. 셋톱박스 상단에 있던 버튼과 로고를 숨겨 전자기기 특유의 기계적인 인상을 줄이고, 공간 속에서 자연스럽게 어우러지는 절제된 형태를 구현했다. 셋톱박스 사용 시 노출되기 쉬운 케이블을 정리하기 위해 후면을 일부 절삭하고 상판으로 가리는 구조를 적용, 고객은 케이블이 보이지 않는 깔끔한 환경에서 셋톱박스를 이용할 수 있다.
SK브로드밴드는 수상을 계기로 'AI 미디어 기업'이라는 브랜드 전략을 구체적으로 실현하고, 기술과 디자인이 조화된 고객 경험을 지속적으로 선보일 계획이다.
송정범 SK브로드밴드 마케팅전략담당은 "AI 미디어 기업으로서 기술과 디자인이 완벽히 조화된 차별화된 고객 경험을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.