배우 이수경, 유튜브 '이수경력직' 채널 런칭…초근접 리얼 일상 첫 선

- 과거 '사업 큰손(?)' 이수경, 자영업 실패로 잔고 바닥! 은퇴할 수 밖에 없었던 사연
|
12일 이수경의 개인 유튜브 채널 '이수경력직' 에는 "인생 경력직"이라는 영상이 업로드, 공식적인 유튜브 활동의 시작을 알렸다.
영상 속 이수경은 자연미 넘치는 모습으로 등장해 첫 회 기념 랜선 집들이를 선보였다. 거실에 자리한 대형 식탁부터 12개월 할부로 구매한 내돈내산 홈 디바이스를 소개하며 꾸밈없는 찐 일상을 공개하는 것은 물론, 주방 펜트리에 자리한 와인셀러를 열어 '이술경' 면모를 드러냈다. 100병이 넘는 소장 와인 중, 세계 최고가 와인으로 알려진 '5대 샤또'부터 국내 유일 커스텀 술 테이블을 갖춘 로망 가득 술방까지 오픈해 차원이 다른 클래스의 술 사랑을 입증했다.
tvN 드라마 '식샤를 합시다'로 전성기를 맞았던 시기에 청담동 이자카야를 열었다가 큰 손해를 봤던 것. 이어 획기적인 콘셉트의 이태원 80평 브런치 카페로 사업 재도전에 나섰으나 이 마저도 폐업의 쓴 맛을 봤었다고. 연이은 사업 실패로 마음의 병뿐만 아니라 원인불명의 피부병을 얻어 무려 5년간 잠정 은퇴를 할 수 밖에 없었다며 짠한 속내를 드러냈다.
|
이에 며칠 후, 이수경은 직접 제작한 유튜브 명함과 포스터를 돌리며 길거리 홍보에 나섰지만 시련은 계속됐다. 경리단길 한복판에서 시민들이 연이어 명함 받기를 거부하는 차가운 현실을 마주했다고. 몇 차례 시도 끝에 명함을 받아준 시민마저도 이수경의 정체를 모르는 웃픈 상황이 펼쳐져 초보 유튜버로서의 험난한 앞날이 예고됐다.
한편, 이수경은 "화란아 나도 순정이 있다" 명대사의 주인공 배우 김응수와의 재회를 예고해 기대감을 더했다. 20년 만에 밝혀지는 <타짜> 에피소드부터 쏟아지는 명대사에 현장에서는 폭소를 참지 못했다고 전해졌다.
배우 이수경의 세상 모든 경험을 경력으로 만드는 유튜브 '이수경력직'은 매주 목요일 오후 12시에 업로드될 예정이다.